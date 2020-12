PUBG Mobile: nuevo sistema anti-trampas banea 2 millones de cuentas esta semana

PUBG Mobile ha publicado su decimosexto informe para tramposos que han sido baneados en la semana anterior, es decir, del 11 al 17 de diciembre. El informe reveló que más de 2,127,454 cuentas fueron suspendidas en PUBG Mobile por hacer trampa, y cada una recibió una suspensión permanente.

El primer informe se publicó el 29 de agosto, donde se suspendieron 1.273.152 cuentas, y en el segundo, 1.838.223 cuentas fueron arrancadas. La semana pasada, PUBG Mobile suspendió 1.498.044 cuentas por hacer trampa. Esta semana, han prohibido un 42% más de defraudadores en comparación con la anterior.

A continuación te mostramos en que niveles y rangos se dieron los baneos en el juego:

From December 11th-17th, 2,127,454 accounts have been permanently suspended from accessing our game, out of which these are the majority of the reasons:



⬜ X-Ray Vision

⬜ Auto Aim Hacks

⬜ Modification of Character Models pic.twitter.com/AdA8iItjqJ