FIFA 21: Con Lewandoswki y Benzema, predicción del Equipo de la Semana 13 - Foto

Este miércoles, EA Sports revelará un nuevo Equipo de la Semana en la modalidad Ultimate Team en FIFA 21. Robert Lewandowski, Karim Benzema y Roberto Firmino, solo por citar a algunos, son casi fijos en obtener una carta especial.

Conoce quiénes más podrían sacar una carta IF en la decimotercera entrega del TOTW (Team of the Week, en inglés). Es preciso recordar que aún están disponibles en sobres el Tercer Equipo Road to the Final de la Champions y Europa League.

Todo hace indicar que Robert Lewandowski sacará su segundo IF en FIFA 21, tras su doblete ante el Bayer Leverkusen. Otro jugador que también es fijo para aparecer en el Team of the Week 13 es Karim Benzema.

El 'Gato' marcó un gol y dio dos asistencias en el triunfo 3-1 sobre el Eibar por la Liga. Al igual que 'Lewa', el francés obtendría su segundo IF en el videojuego. Roberto Firmino, por su parte, también se apunta en la lista.

'Bobby' marcó un doblete en la goleada 7-0 del Liverpool sobre el Crystal Palace. Cabe mencionar que Mohamed Salah también anotó un doblete, pero el egipcio hace poco salió en un Equipo de la Semana.

Acá te dejamos todos los posibles jugadores, con información de FIFA_naticos, que podrían salir en el TOTW 13: Handanovic, Yerry Mina, Kimpembe, Jordi Alba, Aouar, Roberto Firmino, Benzema, Lewandowski, Álvaro Morata, Gerard Moreno, Tah, Ilicic y Grifo.