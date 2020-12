PlayStation Plus: Shadow of the Tomb Raider será parte de los juegos gratis de enero

Los juegos gratis de agosto para los suscritos a PlayStation Plus acaban de ser anunciados. Los usuarios de PlayStation 4 y, aparte, los futuros usuarios de PlayStation 5 podrán descargar hasta tres títulos bastante diferentes entre sí y que les garantizarán horas de diversión en las actividades muy diferentes que estos proponen.

Por un lado tenemos el regreso de a los orígenes de una conocida franquicia de avenuras, luego un RPG de acción que llamará la atención de más de uno y por otro lado uno de los pocos juegos que responden a la pregunta que nadie jamás se hizo: ¿Qué pasaría si fuese un tiburón?.

Greedfall (PS4/PS5)

En este asombroso RPG de acción, recorre nuevas tierras inexploradas mientras pones pie en una remota isla llena de magia y riquezas, secretos perdidos y fantásticas criaturas. Tendrás total habilidad para darle forma a tus habilidades, conjuros y destrezas, y decidir si completas los objetivos con combate, diplomacia, engaño o sigilo. Forja el destino de este nuevo mundo, entablando amistad o traicionando a compañeros y facciones enteras.

Shadow of the Tomb Raider (PS4/PS5)

Lucha, explora, crea y sobrevive entre las densas y peligrosas selvas de Suramérica en la más grande aventura de Lara Croft a la fecha mientras corres para salvar el mundo del apocalipsis Maya. Reúne recursos y domina el implacable terreno. Superado en armas y en número, necesitarás aprovechar lo que te rodea; ataca desde las sombras y utiliza el barro para camuflarte. Utiliza avanzadas técnicas de recorrido para llegar a las olvidadas tumbas y resuelve mortales rompecabezas.

Man Eater (solo para usuarios de PlayStation 5)

Experimenta la mayor fantasía de poder en forma del más peligroso depredador de los mares, ¡un terrorífico tiburón! Maneater es un RPG de mundo abierto y acción para un jugador (ShaRkPG) donde eres el tiburón. Empezando como un pequeño tiburón tienes la tarea de sobrevivir al cruel mundo mientras devoras todo lo que se te atraviesa en el camino del ecosistema. Para hacer esto explorarás un gran y variado mundo abierto donde encontrarás diversos enemigos – humanos y de la naturaleza. Encuentra los recursos correctos y podrás crecer y evolucionar más allá de lo que la naturaleza pretendía, permitiéndote personalizar el tiburón a tu estilo de juego. Come. Explora. Evoluciona.

Estos títulos podrán ser descargados a partir del día 5 de enero siempre y cuando poseas una cuenta activa de PlayStation Plus. Recuerda que aún tienes tiempo para descargar los juegos de PlayStation Plus de este mes. Así que asegúrate de sumar a tu librería de PS4 y PS5 a Worms Rumble, Rocket Arena y Just Cause 4 antes de que ambos salgan de PS Plus el 4 de enero.

