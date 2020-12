PUBG Mobile banea más de 2,3 millones de cuentas en una semana

Como regalo para los jugadores de PUBG Mobile, Tencent baneó de manera permanentemente 2,395,953 cuentas del 18 al 24 de diciembre por usar hacks en PUBG Mobile. La mayoría de las cuentas fueron prohibidas por modificar el modelo de personaje.

Otros trucos comunes incluyeron los relacionados con el objetivo automático, la visión de rayos X y los trucos de velocidad. Aquí mostraremos el desglose completo de los trucos que usaban los hackers.

En orden de uso, estos son los hacks usados por los tramposos en PUBG Mobile:

Los hackers siguen siendo un gran problema en el Battle Royale. Tencent emite un informe contra las trampas todas las semanas para garantizar a los fans que se están tomando medidas activas contra los piratas informáticos. El informe semanal suele tener más de 1,5 millones de cuentas prohibidas.

