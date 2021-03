Valheim supera los 5 millones de jugadores y estas son 5 cosas que podrian agregar

Valheim ha logrado acumular más de cinco millones de jugadores en poco más de un mes desde el lanzamiento del juego en acceso anticipado. El juego de supervivencia sandbox con temática vikinga ha logrado crearse una gran reputación por sí mismo.

Desde el reino virtual con referencias mitológicas nórdicas hasta los desarrolladores que trabajan con dedicación para lanzar nuevas actualizaciones para el juego, Valheim tiene un futuro muy positivo.

Además, la hoja de ruta para Valheim en 2021 que lanzaron los desarrolladores también ha confirmado algunos contenidos nuevos para el juego. Sin embargo, a pesar de las promesas y revelaciones de los desarrolladores, hay ciertas cosas que los jugadores disfrutarían en Valheim.

Teniendo en cuenta el diseño de temática vikinga del mundo abierto de Valheim, muchas adiciones pueden entusiasmar a los jugadores. Sin embargo, algunas de estas adiciones podrían tener un impacto más significativo que otras. Este artículo analiza las cinco cosas principales que los jugadores podrían ver pronto en Valheim.

