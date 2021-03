Genshin Impact Versión 1.4: "simulador de citas" llegará muy pronto

Genshin Impact ya cumplió cinco meses desde su salida y ha sido un éxito rotundo. Este juego ha sabido hallar un cómodo lugar en la preferencia de muchos jugadores no solo dentro del continente asiático, sino también en occidente. Su presencia en PlayStation 4, PC y dispositivos móviles Android y Apple le ha permitido llegar a millones de jugadores que visitan el fantástico mundo de Teyvat diariamente. Una proeza que ha llamado la atención de diversos analistas de videojuegos.

Version 1.4 "Invitation of Windblume" Trailer | Genshin Impact



Songs of joy in the winds are streaming,

Beneath the flowers old hymns abide;

Though you should seek the festivity's meaning,

Forget not that which your hearts do hide.https://t.co/uJNOZ7y0VS#GenshinImpact