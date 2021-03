Estos son los Battle Royale más transmitidos en el mes de febrero 2021

Según un informe de la popular empresa de servicios de análisis y videojuegos Stream Hatchet, títulos como Fortnite, Free Fire y PUBG Mobile se han convertido en los juegos de Battle Royale más transmitidos en el mes de febrero de 2021.

El informe también reveló que Twitch es la plataforma líder para la transmisión de juegos de Battle Royale. De 539 millones de horas de contenido de transmisión en febrero de 2021, solo en Twitch se vieron 275 millones de horas de juego. El resto del contenido se vio en YouTube y Facebook Gaming durante 264 millones de horas.

El informe destacó además que las audiencias de juegos móviles de Battle Royale se concentraron principalmente en YouTube y Facebook Gaming, y ambos contribuyeron con un total del 94% del tiempo total de visualización. Mientras tanto, Twitch solo contribuyó con el 6%.

Aquí están los 5 mejores juegos de Battle Royale transmitidos a través de estas plataformas según el informe de Stream Hatchet:

Hi there new friends. 👋 🤖



Boot up Apex Legends on Switch between now and the end of Season 8 to redeem the free P.A.T.H Pathfinder skin. This is going to be fun! pic.twitter.com/md5z6EXyuu — Apex Legends (@PlayApex) March 11, 2021

Apex Legends

Apex Legends, que fue publicado por EA en 2019, se vio durante un total de 69 millones de horas en febrero de 2021. Twitch representó el 75% de su tiempo total de reproducción. YouTube y Facebook Gaming representaron el 23% y el 2% de su tiempo total de visualización, respectivamente.

Dig in and start swinging.



Fit for any op, get the intel to unlock the deadly and efficient E-Tool melee weapon for #BlackOpsColdWar and #Warzone here:https://t.co/jMPKa7KYyZ pic.twitter.com/mHDeGXTT5o — Call of Duty 🧟 (@CallofDuty) March 11, 2021

Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone, que es un shooter de batalla real de Activision, fue visto durante un total de 86 millones de horas. Twitch representó el 85% de su tiempo total de reproducción, mientras que YouTube y Facebook Gaming representaron el 14% y el 1%, respectivamente.

💥 Suit up with the squad to take down some enemies! 🔫😼 Which Battlecat would each of the members of your squad be - Red, Jade, Azure, or Amber? 🤔❤️🧡💚💙



Claim your Battlecat today at 🔗 https://t.co/lVQQv245jK pic.twitter.com/zEpIAi18Pc — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) March 11, 2021

PUBG Mobile

PUBG Mobile obtuvo 93 millones de horas de tiempo de visualización, y Twitch representa el 9% del tiempo total de visualización. YouTube y Facebook Gaming representaron el 51% y el 40% del tiempo total de visualización, respectivamente.

¡Se está acercando el momento de luchar por la humanidad! Prepárate para la nueva colaboración de Free Fire 🔜



¿Estás listo para una aventura titánica?

FFxAoT #PeleaporlaHumanidad 🔥 pic.twitter.com/ozARl0HUJc — Free Fire LATAM 🐰✨ (@freefirelatino) March 11, 2021

Free Fire

Free Fire, que es publicado por Garena, tuvo un tiempo de reproducción total de 111 millones de horas, con un 10% de su audiencia proveniente de Twitch. YouTube y Facebook Gaming fueron los principales contribuyentes a la audiencia, con el 51% y el 40% del tiempo total de visualización, respectivamente.

Show 'em your credentials.



The #FNCS Finals are this weekend so to celebrate grab the Champions Crest Back Bling in the Shop now!



This is only around for this weekend so grab it before it's gone. pic.twitter.com/VfJ26TLKly — Fortnite (@FortniteGame) March 12, 2021

Fortnite

Fortnite, desarrollado por Epic Games, tuvo un tiempo de visualización total de 127 millones de horas, y Twitch representó la mayoría del 85%. YouTube y Facebook Gaming contribuyeron con el 12% y el 8% del tiempo total de visualización, respectivamente.

Vamos a estar atentos a la evolución de esta información, sin duda todos son títulos que llaman la atención y tienen mucho tiempo yaentre los usuarios.

No te olvides de mirar nuestros torneos de Free Fire todos los lunes, miércoles y viernes con PepeaoTV desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!