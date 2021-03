Genshin Impact: evento con KFC es cancelado por asistencia masiva

Genshin Impact está siendo noticia en su natal China, aunque no exactamente por algún galardón a raíz de su éxito necesariamente. Se supo, desde hace unas semanas, que el juego de miHoYo iba a tener una colaboración con la rama local de KFC en sus diversos establecimientos de fast food repartidos en el país asiático.

Foto: miHoYo

Por motivo de esta colaboración, la franquicia de pollo frito decoró sus sucursales con motivos del juego. Lo que llamó la atención de los jugadores fue la apariencia de Diluc y Noelle luciendo los atuendos característicos de la cadena de fast food, así como también las mesas y ventanas de los locales con los coloridos personajes de Genshin Impact.

El evento iba realizándose con normalidad durante la semana, este consistía en la compra de cierto combo que te permitía acceso a un balde temático de Genshin Impact, pero sobre todo la obtención de un código que permite obtener unas alas para planear dentro del juego. Estas sirven como souvenir para conmemorar el evento y como bonificación extra a la compra del pollo.

Foto: miHoYo

Un extra de esta colaboración se daba en la forma en que los comenzales podían obtener un pin, de Noelle o Diluc con sus atuendos de KFC, al decirle a los colaboradores las siguientes líneas exactas (en chino) que se traducirían como: "Nos conoceremos en otro mundo. Disfruta la comida deliciosa". Esto dio pie a ciertas situaciones un tanto... "curiosas", por decir lo menos.

Desafortunadamente la cantidad de gente que asistía a los locales para participar del evento era enorme y se formaban grandes filas incluso fuera las filiales de la cadena. Incluso se supo acerca de personas que hacían fila con antelación para asegurarse una mesa y los más extremos hasta acampaban fuera de los establecimientos con la intención de adelantarse al resto.

La cantidad de gente fue tan alarmante que la policía en hasta dos provincias tuvieron que intervenir en sus respectivas jurisdicciones. Esto tras ver como es que no se respetaban las directrices para evitar la propagación y el potencial contagio de la COVID 19.

There was so many people at some of the KFC's that the police was called, in Shanghai and Hangzhou, and the crowds were dispersed due to pandemic prevention regulations.



Although it should be noted there is hardly any case in China these days. pic.twitter.com/yr1aRojdFz