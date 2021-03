Genshin Impact versión 1.4: hora de mantenimiento de los servidores (Latinoamérica)

Genshin Impact y sus jugadores se alistan para recibir la cuarta gran actualización de este exitoso juego proveniente de China. La Versión 1.4 forma parte de la gran hoja de ruta que el equipo de miHoYo tiene programado y que llegarán cada seis semanas con la intención de mantener fresca la experiencia de juego y seguir manteniendo a sus jugadores ya involucrados en sus diversas dinámicas.

A continuación conoceremos la hora y fecha de cuando es que esta nueva actualización se hará efectiva. Esto con la finalidad de tener en sobre aviso a sus jugadores para que terminen las actividades que tengan pendientes antes que los servidores pasen a estar inactivos.

La cuenta oficial en Twitter de miHoYo nos informa acerca de este periodo de mantenimiento con una divertida imagen de Paimon muy alegre. Este mantenimiento durará alrededor de 5 horas, y durante ese tiempo nadie podrá jugar Genshin Impact. Algo común en los juegos gacha es recompensar a los jugadores por este tiempo muerto, es así que por cada hora que pase durante el mantenimiento se nos compensará con 60 Protogemas.

Dear Travelers,



To ensure all Travelers have the best-possible Genshin Impact experience, our developers will soon begin performing update maintenance. After this is complete, the game will update to a new version.



View details here >>>https://t.co/Ioag0alqoy#GenshinImpact pic.twitter.com/asHHk6qTYD