Pokemon GO: guía para obtener al nuevo Therian Forme Thundurus VIDEO

Pokémon GO presentará Therian Forme Thundurus por primera vez esta semana como en el evento Charge Up donde hará su debut. Therian Forme Thundurus liderará la carga de Pokémon de tipo eléctrico que se harán cargo de Pokémon GO.

Como la primera de las tres Fuerzas de la Naturaleza en debutar una segunda forma, los jugadores deben actuar rápidamente para obtener Therian Forme Thundurus. Estará disponible durante una semana a partir del 16 de marzo, y luego un nuevo Therian Forme rotará en Pokémon GO.

No se sabe cuándo el Therian Forme Thundurus regresará a Pokémon GO después del evento. Therian Forme Thundurus es el chico del cartel del evento Charge Up en Pokémon GO, que es una oportunidad de una semana para atrapar tantos Pokémon de tipo eléctrico como sea posible.

Otros eventos debutaron en el pasado, como Bug Out, donde Pokémon tipo Bug se hizo cargo del juego durante una semana y los jugadores podían completar desafíos basados ​​en temas. Therian Forme Thundurus es uno de los Pokémon de tipo eléctrico de Charge Up, pero los jugadores no lo encontrarán así de facil.

Al igual que la mayoría de los otros Pokémon legendarios del juego, los jugadores deberán completar una incursión de Thundurus para tener un encuentro con el Pokémon legendario.

¿Como conseguir a Therian Forme Thundurus?

Durante la semana del evento Charge Up en Pokémon GO, Therian Forme Thundurus aparecerá en incursiones de cinco estrellas, que es el nivel normal para cualquier Pokémon legendario.

En la mayoría de los casos, es seguro tener al menos cinco jugadores en total para derrotar una incursión legendaria de cinco estrellas. Con los niveles y contadores correctos, se puede hacer con menos, pero cinco o más jugadores es lo óptimo.

Thundurus es un Pokémon eléctrico y volador de tipo dual, por lo que conocer los contadores correctos puede acelerar el proceso de la incursión y garantizar un encuentro. Los Pokémon de tipo hielo y roca serán contadores directos.

Selecciones como Rampardos, Mamoswine o Rhyperior son excelentes opciones. Sin embargo, los jugadores siempre deben recordar que los movimientos rápidos y cargados son los más importantes.

Con un equipo tipo Ice and Rock junto con un escuadrón de jugadores de Pokémon GO, Therian Forme Thundurus seguramente caerá. Una vez que se completa la incursión, los jugadores pueden usar Premier Balls para atrapar al legendario. La cantidad que se entregue dependerá de los amigos en la redada y la actuación.

Una captura no está garantizada, pero usar Nanab Berries y obtener buenos lanzamientos aumentará la posibilidad.

