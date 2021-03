PlayStation: Horizon Zero Dawn y 9 juegos más llegarán a "Play at Home"

En este tiempo tan tenso que nos toca vivir, un poco de solaz es necesario para despejarnos. Jim Ryan, el líder de Sony Interactive Entertainment, ha tomado la decisión de dirigirse nuevamente a los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 con la finalidad de retomar la iniciativa que estrenó en abril del año pasado: "Juega en Casa" (o "Play at home", en inglés).

#PlayAtHome update! PlayStation is offering 10 free games to download this spring, including PS4 indie gems, PS VR games, and Horizon Zero Dawn.



Full details and timeline: https://t.co/Fb5tPXeKPO pic.twitter.com/r5G5vUti72