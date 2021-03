Pokémon GO: ¿Cuáles son los mejores movimientos de Swampert? GUIA

Swampert es actualmente uno de los mejores protagonistas de la Pokémon GO Ultra League, con muchos jugadores que usan el iniciador Generation II debido a su conjunto de movimientos.

Con los movimientos adecuados equipados, Swampert es una gran amenaza en las batallas PvP. Para casi todos los Pokémon en Pokémon GO, existe un conjunto de movimientos óptimo tanto para un conjunto ofensivo como para un conjunto defensivo.

El mejor conjunto de movimientos se puede modificar en función de los equipos o gimnasios a los que se enfrente un jugador. Sin embargo, los conjuntos de movimientos base se pueden juntar para obtener los mejores resultados.

Swampert es un Pokémon de agua y tierra de tipo dual, por lo que los mejores movimientos que tiene también reflejan el tipo. Si los jugadores quieren dirigirse hacia una configuración más ofensiva, que es mejor para escenarios y batallas predeterminados, entonces hay un conjunto de movimientos para ir.

En Swampert, los jugadores deben usar Mud Shot como ataque rápido, que tiene 10 dps y 11,7 eps. Como ataque cargado, los jugadores deben usar Hydro Cannon, que tiene 56.8 dps y un tiempo de -26.3 eps.

La combinación de Mud Shot e Hydro Cannon para Swamper es devastadora y puede cargar increíblemente rápido. Los tiempos de carga en el ataque de Hyrdo Cannon son una de las principales razones por las que Swampert se usa como líder de élite en Ultra League.

El problema, sin embargo, es que los jugadores necesitarán un Elite TM para usar Hydro Cannon si aún no lo tienen.

Hydro Cannon en Swampert es óptimo en Pokémon GO. Sin embargo, para cualquiera que no tenga esa opción, se pueden realizar algunos cambios en el conjunto de movimientos. Mud Shot siempre debe estar equipado como ataque rápido, aunque Water Gun no es una mala opción.

Para el ataque cargado de Swampert, Surf es una gran segunda opción que puede servir para un propósito similar al Hydro Cannon. El surf puede cargarse más rápido que Hydro Cannon, que es muy rápido en comparación con muchos otros ataques en Pokémon GO. Sin embargo, fracasa en el departamento de daños por un amplio margen.

Si los jugadores buscan hacer una construcción defensiva en Pokémon GO, que se usaría para colocar un Pokémon en un gimnasio con fines PvE, las opciones son prácticamente las mismas. El ataque rápido utilizado no será tan importante, pero el conjunto de movimientos óptimo para Swampert sigue siendo el mismo.

Con Swampert como líder y con el conjunto de movimientos correcto, las victorias de la Ultra League serán más manejables siempre que el resto del equipo sea decente.

