PlayStation 5: Sony muestra sus controles VR de siguiente generación

PlayStation VR, tras su lanzamiento en 2016, se convirtió en uno de los dispositivos de Realidad Virtual más exitosos del mercado con más de 5 millones de unidades en hogares de todo el mundo según un reporte de 2019. Hoy, casi cinco años después, Sony nos presenta su nuevo set de mandos para interactuar con el contenido VR que estrá llegando dentro de poco a PlayStation 5.

PS5's next-gen VR is getting a new "orb"-shaped controller, designed to maximize gameplay freedom.



Read up on all the new features here: https://t.co/KnYKMEayR2 pic.twitter.com/QFgYkLnQXb