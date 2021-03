Crash Bandicoot: On the Run ya está disponible completamente gratis VIDEO

Crash Bandicoot: On the Run ya está disponible en dispositivos iOS. Desafortunadamente para los usuarios de Android, parece que no podrán probar el nuevo título hasta la fecha de lanzamiento global que será el próximo 25 de marzo.

Podemos esperar hacer una gran cantidad de carreras, saltos y deslizamientos mientras intenta superar obstáculos y completar niveles complicados para obtener excelentes recompensas que te permitan disfrutar del juego.

Las populares batallas contra jefes de la serie también regresan, con favoritos familiares como Scorporilla, Nitrus Brio, Nina Cortex, Dingodile y Fake Crash, todos listos para aparecer así como muchas otras aventuras y obstáculos que tendrás que sortear.

Estuvimos atentos cuando por primera vez se mencionó sobre el nuevo juego móvil Crash Bandicoot en febrero del año pasado, cuando comenzaron a circular rumores de que Candy Crush's King estaba al mando.

Tanto Google Play como la App Store han tenido el 25 de marzo como la fecha de lanzamiento esperada del juego desde hace un tiempo, pero por alguna razón que no conocemos, puedes descargar el juego ahora mismo desde la App Store si cuentas con un dispositivo de la manzana.

Si sientes curiosidad por Crash Bandicoot: On the Run, mira este último avance del juego a continuación, que nos brinda una buena visión de su acción principal de ejecución y sus variados niveles.

Crash Bandicoot: On the Run está disponible para pre-pedido en Google Play, y vale la pena registrar su interés antes del lanzamiento para obtener la exclusiva piel de hiena azul, que se hizo famosa por Crash Team Racing: Nitro-Fueled.

Como ya mencionamos, no sabemos porque el juego se encuentra disponible desde ya en la Appstore, pero no es la primera vez que esto sucede, donde Apple libera uno o dos días previos a lo establecido. Los usuarios de Android tendrán que eperar al lanzamiento oficial este 25 de marzo para probar el juego.

