Rocket League Sideswipe confirmado oficialmente para dispositivos Android e iOS

El desarrollador de juegos con sede en San Diego, Psyonix, ha anunciado la versión móvil de su popular juego de fútbol vehicular, Rocket League. La versión móvil gratuita se ha denominado Rocket League Sideswipe y llegará a finales de este año en Android e iOS.

Rocket League es un juego de fútbol vehicular desarrollado y publicado por Psyonix en 2015. El juego recibió críticas positivas de fanáticos y críticos. Para 2017, Psyonix había vendido más de 10,5 millones de copias del juego. Se convirtió en un título gratuito en septiembre de 2020.

La accesibilidad es una de las principales razones del éxito de los juegos móviles. Los teléfonos inteligentes son cada vez más potentes y los planes de datos son cada vez más baratos. Los dispositivos móviles también son más comunes en todo el mundo en comparación con las costosas consolas.

Según la firma de inteligencia de mercado Pelham Smithers, el mercado de juegos móviles generó alrededor de $ 85 mil millones en 2020, que es más de la mitad de los ingresos totales estimados por juegos de $ 165 mil millones.

Muchos desarrolladores de videojuegos están lanzando sus exitosos títulos para PC / consola en la plataforma móvil para sacar provecho de la popularidad y la enorme base de usuarios.

En 2018, Krafton, en asociación con Tencent, lanzó su exitoso juego de batalla real PUBG en plataformas móviles. En solo dos años, PUBG Mobile se convirtió en el juego para dispositivos móviles con mayores ganancias del año, generando $ 2.6 mil millones en ingresos.

Del mismo modo, Call of Duty: Mobile y League of Legends: Wildrift se lanzaron en 2019 y 2020.

INCOMING!! Rocket League Sideswipe is coming to iOS and Android later this year.



This all-new game will bring the competitive, car soccer gameplay you all LOVE to mobile devices with unique arcade-style action.



Learn More: https://t.co/H7Fpt1UNvB pic.twitter.com/D1RLs3EaIA