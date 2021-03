Wild Rift ya disponible en región América! Esto es todo lo que debes saber

Desde hace algunas horas, League of Legends: Wild Rift se lanzó oficialmente en América. Inicialmente, Riot Games había planeado llevar Wild Rift a los servidores de región América para fines de diciembre de 2020. Pero por varias razones, la compañía tuvo que posponer el lanzamiento del título hasta marzo de 2021.

Además de los problemas de la pandemia, muchos desafíos únicos planteados por cada región estadounidense también llevaron a la demora.

El líder de comunicaciones de Wild Rift, Ben "Draggles" Forbes, explicó anteriormente que los desarrolladores tenían que sortear cada obstáculo, uno tras otro, para brindar la mejor experiencia posible a la comunidad estadounidense. Aquí te comtanos todo lo que trajo Wild Rift para Américas desde hace unas pocas horas.

Riot presentará un evento especial por tiempo limitado llamado "Bienvenida salvaje" para que los jugadores de la región se pongan al día. Será exclusivo de América, y durante este tiempo, los jugadores pueden ganar campeones y contenido más rápido para ayudarlos a comenzar rápidamente con Wild Rift.

Estas recompensas adicionales se sumarán a las que recibirán los jugadores de PC de League of Legends existentes por su tiempo e inversión en el juego. Podrán recogerlos una vez que inicien sesión en su cuenta de Riot Games.

Motas azules, campeones, XP y un montón de bonificaciones cubrirán una parte importante del paquete de recompensas Bienvenida salvaje.

One more sleep until #WildRift open beta launches in the Americas! Who's ready?!🙋‍♀️🙋‍♂️⚡ https://t.co/Q1e0AY7LCe