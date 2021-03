League of Legends Wild Rift: estas son las notas oficiales del parche 2.2

El parche 2.2 de League of Legends: Wild Rift será masivo, ya que el MOBA móvil de la desarrolladora Riot Games finalmente es accesible para la región América.

La nueva región no solo recibirá beneficios exclusivos adicionales debido al lanzamiento retrasado, sino que también se agregarán nuevos campeones al juego junto con el tan esperado modo de juego ARAM.

También aparecerán nuevos eventos y nuevas funciones, lo que traerá algunas actualizaciones de calidad de vida muy necesarias para el sistema existente. También habrá muchas mejoras de Campeones y Objetos en Wild Rift. Todo está listo para ser una de las mayores actualizaciones de parches hasta la fecha.

Los fanáticos de Wild Rift que busquen una versión detallada del parche pueden consultar el sitio web oficial de Riot. Para obtener una breve descripción general, aquí están todas las actualizaciones principales.

A monstrous patch is bringing a horde of champs, changes, and choices to Wild Rift! Wanna gank any lane? Galio’s just a stone’s throw away. Wanna choose your lane? Queue up with Position Preference. Want… just one lane? All Random All Mid is in testing.https://t.co/H4ngUxeOvS pic.twitter.com/O16AMfQEzN