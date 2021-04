Free Fire: servidor avanzado de la OB27 cuando termina y que hay de nuevo

Los desarrolladores de Free Fire agregan periódicamente varias funciones nuevas al juego, y la mayoría de las nuevas se prueban en un servidor avanzado. El tan esperado Free Fire OB27 Advance Server finalmente está disponible. Tiene una gran cantidad de funciones nuevas y emocionantes que los usuarios pueden probar.

En esta nota mencionaremos la fecha de finalización de la prueba, las funciones adicionales y más sobre el último servidor avanzado de la actualización OB27 de Free Fire.

El servidor Free Fire OB27 Advance comenzó el 1 de abril y finalizará el 8 de abril. Después de esto, los usuarios no podrán acceder a él. Y es fundamental tener en cuenta que el progreso del servidor Advance no se transferirá.

Estas son algunas de las características agregadas para Free Fire que se vieron en el servidor avanzado de la OB27:

fusionar y cambiar en la interfaz de usuario

Las habilidades despiertas y normales de los personajes se han fusionado. Esto básicamente significa que solo tomarían una ranura. Y la interfaz de usuario del sistema de personajes también se renovará por completo, haciéndola más accesible.

Los desarrolladores hicieron un anuncio al respecto y, por lo tanto, es probable que llegue a la actualización final.

Nueva Mascota

El servidor Free Fire OB27 Advance también presentaba una mascota única llamada Moony. Tiene una habilidad especial que reduce el daño en un 20% mientras los usuarios están en una cuenta regresiva de interacción, como usar kits médicos, reparar, etc.

Balance de habilidades

Las habilidades de los personajes también han recibido algunos beneficios / nerfs, y algunos de ellos fueron detectados en el servidor avanzado OB27 de Free Fire en Chrono y Wukong. El tiempo de recuperación del primero se incrementó, mientras que se redujo para el segundo.

Siga los pasos que se indican a continuación para registrarse en Advance Server:

Paso 1: visite el sitio web oficial de Free Fire Advance Server. Los jugadores pueden hacer clic aquí para visitarlo.

Paso 2: A continuación, inicie sesión y toque la opción "Descargar APK".

Paso 3: Después de instalar el archivo, ábralo. Luego ingrese el código de activación en el campo de texto para acceder al servidor.

Es importante mencionar que los jugadores deben tener un código de activación para acceder a los servidores avanzados de la actualización OB27 de Free Fire.

