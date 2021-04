Lanzamientos de videojuegos más importantes en abril de 2021 - VIDEO

El tercer mes del año por fin ha iniciado. Durante este nuevo set de 30 días veremos numerosos lanzamientos de prometedores videojuegos, así como también eventos de las desarrolladoras que podremos todos disfrutar desde la seguridad de nuestros hogares. Al haberse levantado la cuarentena, pero con el toque de queda aún en efecto, nuestro hobby favorito será uno de los tantos pilares para no pasar aburridos nuestro tiempo extra en casa.

A continuación centraremos nuestra atención a los nuevos juegos que llegarán para incrementar nuestra colección, cambios de temporada en títulos importantes para la comunidad y también presentaciones en donde los desarrolladores mostrarán lo más reciente que hayan preparado para su público. Sin más que decir, comencemos.

Lanzamientos de videojuegos más importantes de abril 2021

Una de las características de este mes será la llegada de una nueva temporarada a un juego de soccer muy particular y el lanzamiento de dos remakes de dos desarrolladoras japonesas. Veamos los más importantes.

Rocket League Temporada 3 (7 de abril)

El equipo de Psyonix está haciendo todos los preparativos para el inicio de la Temporada 3 de Rocket League este miércoles 7 de abril. La llegada de una nueva temporada implica también la aparición de un nuevo Rocket Pass con 70 niveles a desbloquear con jugosas recompensas para sus jugadores.

NieR Replicant ver.1.22474487139... (23 de abril en PS4, Xbox One y PC)

El spin-off de Drakengard vuelve mejor que nunca en este remake en donde se afinan diversos elementos de gameplay que dejaban mucho que desear de este título cuando salió en el año 2010. NieR Replicant, desarrollado por Toylogic y distribuido por SquareEnix, llevará a los fans de este juego de culto de nuevo a las tiendas y también a los novatos que entraron a este serie de juego con Automata en 2017.

Acción hack-n-slash en un RPG japonés con una historia que no acaba sino hasta su cuarto final es lo que nos espera. Taro Yoko por fin verá una de sus mejores obras siendo disfrutada por un nuevo público que ya conoce su forma particular de usar la narrativa dentro de este medio.

Returnal (30 de abril en PS5)

Este juego exclusivo para PS5 llevó cuatro años de desarrollo meticuloso de parte de Housemarque, el estudio finlandés conocido por éxitos como Super Stardust, Nex Machina y el aclamado título de lanzamiento de PS4, Resogun.

Returnal heredó el ADN de esos ilustres juegos arcade: una combinación de controles de alta respuesta y ciclos de gameplay compactos con el condimento dramático que aportan la historia del personaje y el misterio cósmico que yace en lo más profundo y desconocido del espacio. El resultado es este thriller de acción y ciencia ficción en tercera persona que constituye el proyecto más importante y ambicioso del equipo hasta la fecha.

Pokémon SNAP (30 de abril en Nintendo Switch)

Un juego que no necesita presentación. Este título de Pokémon vuelve luego de más de 15 años y el equipo de Bandai Namco es el responsable de este retorno. Adéntrate a una nueva isla y toma fotos de los Pokémon que la habitan. Mejores fotos te otorgan mejores resultados al final del día.

Más lanzamientos de videojuegos:

-Outriders: 1 de abril (PS4/5, Xbox One/Series X y PC).

-The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV: 9 de abril (Nintendo Switch).

-SaGa Frontier Remastered: 15 de abril (PS4, Android, iOS, Nintendo Switch y PC).

-Poison Control: 21 de abril (PS4 y Nintendo Switch).

-Judgement: 23 de abril (PS5 y Xbox Series X).

-R-Type Final 2: 30 d abril (PS4, Xbox One/Series X y PC).

-Terminator: Resistance Enhanced: 30 de abril (PS5).

