Rust, Valheim y ahora Outriders, el juego de Steam que arrasa en menos de una semana de su lanzamiento

Con un máximo de 125.000 jugadores simultáneos, Outriders se aseguró una posición en la lista de juegos más jugados en Steam. El último título de disparos RPG de Square Enix ha superado a juegos populares como Team Fortress 2 y Rust en términos de usuarios en la primera semana.

En la lista de jugadores concurrentes de "All-Time Peak", Outriders ya cuenta con números más altos que Tom Clancy's The Division y Borderlands 2. Habiendo dicho eso, Outriders tiene un costo de $60, lo que lo convierte en una inversión bastante pesada para un juego que todavía presenta muchos problemas.

Pero si el aumento constante en el recuento de jugadores es una indicación, Outriders tiene mucho que ofrecer. Ya sea el nuevo concepto de clases que se pueden modificar o la historia inmersiva con muchas misiones secundarias.

Outriders no es el primer juego en 2021 en presenciar un aumento masivo poco después de su lanzamiento. A principios de 2021, Valheim recibió una respuesta igualmente positiva de la comunidad. El juego acumuló más de cinco millones de jugadores en los primeros dos meses del lanzamiento del juego en acceso anticipado.

