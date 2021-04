Guía sencilla para poder atrapar a Diggersby en Pokémon GO

Diggersby será un Pokémon destacado en el evento Spring into Spring, pero ¿cómo se puede atrapar? Parte del evento Spring into Spring, que dura desde el domingo 4 de abril hasta el jueves 8 de abril, es un desafío de recolección.

La mayoría de los jugadores de Pokémon deberán atraparlo coincidiendo con el tema de Pascuas, incluidos Exeggutor, Azumarill y Buneary.

Diggersby no puede ser atrapado por sí mismo en Pokémon GO. Bunnelby, sin embargo, se puede adquirir fácilmente y luego puede evolucionar a Diggersby. Para el evento Spring into Spring, Bunnelby es parte de un grupo de Pokémon que aparecerá en la naturaleza con más frecuencia.

Otros Pokémon de este grupo son Marill, Exeggcute, Plusle, Minun y varios más. Bunnelby también es parte de otro grupo de Pokémon que los jugadores pueden incubar a partir de huevos de 2 km.

La evolución de Bunnelby a Diggersby es una de las muchas tareas que deben cumplirse para el desafío de la colección Spring into Spring. La mayoría de los Pokémon que aparecerán con más frecuencia en la naturaleza pertenecen a este grupo. Flower Crown Pikachu y Flower Crown Chansey también deben ser capturados.

Si bien puede requerir un poco de trabajo, completar este desafío vale la pena para cualquier jugador de Pokémon Go. Las recompensas por completarlo por completo son la energía Mega Lopunny, un Lucky Egg y 2500 XP.

La energía de Mega Lopunny será útil para muchos jugadores que atraparon a Buneary en la Buneary Spotlight Hour anterior. Diggersby es el próximo Pokémon de la Generación VI que se lanzará en Pokémon GO. Es probable que pronto lleguen muchos más Pokémon de la región de Kalos, incluidos posiblemente Sylveon y Xerneas.

Diggersby ha sido un gran activo al principio del juego para los jugadores de Pokémon X e Y desde su lanzamiento. Los jugadores pueden atrapar a Bunnelby desde la Ruta 2 en esos juegos, y evoluciona a Diggersby en el nivel 20.

Diggersby tiene la suerte de obtener Huge Power como su habilidad oculta, que duplica la estadística de ataque del Pokémon con esa habilidad. Diggersby puede aplastar rápidamente a otros Pokémon con su enorme poder.

