Overwatch 2: prometen novedades este 25 de septiembre

Foto: Blizzard Entertainment

A raíz de las denuncias en contra de la empresa, han venido disminuyéndose el número de jugadores activos, no solamente en Overwatch, también en otros juegos importantes como World of Warcraft, por lo que no es de extrañar que quieran tener listo un multijugador en 2022 y recuperar seguidores.