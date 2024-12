Call of Duty Warzone: usuarios ya están usando skin de Ghostface

El retorno del evento de Halloween "Haunting of Verdansk" de Call of Duty Warzone despierta mucho interés entre la comunidad dado que llegarán las dos nuevas colaboraciones: Ghostface de Scream y Frank, the Bunny de Donnie Darko. Desde hace meses, se especulaba sobre su llegada, y no fue hasta esta semana donde se filtraron sus diseños, diálogos e incluso ejecuciones.