Call of Duty Vanguard: quitan evento debido a múltiples errores

Con motivo de crear antesala a la primera temporada de Call of Duty Vanguard, Sledgehammer Games lanzó el evento por tiempo limitado "Secrets of the Pacific" (Secretos de El Pacífico), donde los jugadores iban a completar una serie de desafíos para desbloquear recompensas exclusivas, mientras veían un primer vistazo a detalles inéditos del próximo mapa de Warzone.