Twitch: Shroud admite no contar su número de seguidores

Mientras estaba al tanto del VALORANT Champions, Shroud estuvo acompañado de otros compañeros streamers como Tarik, AverageJonas y Vansilli. Durante la charla, empezaron a bromear con que "deberían quitarse la ropa" para conseguir "más suscriptores". Esto llevó a que Shroud contestará: "Creo que no he revisado mi lista de suscriptores en meses".

Foto: Twitch

Uno de sus compañeros le respondió: "Estaba conversando hace dos o tres meses con Shroud y yo estaba como: ¿Cuál es tu conteo de subs?, y el me dijo: Honestamente, no lo sé. No lo he visto en seis meses, déjame revisarlo". Riéndose de la situación, Grzesiek confirmó la historia, mientras sus compañeros siguieron bromeando de que el era tan popular que ya no necesitaba estar al pendiente de ello.