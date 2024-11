VALORANT: usuario manda a Pokimane a jugar Minecraft y ella se molesta

El detonante fue cuando este mismo usuario insistió: "Este juego es muy aterrador para ti, anda a jugar Minecraft, ese es menos aterrador. Aunque no sé, quizás los creepers te puedan asustar". El rostro de Pokimane cambió completamente, pero tuvo que aguantarse de explotar, hablando consigo misma diciendo: "No lo hagas, chica, no lo hagas".