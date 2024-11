Asmongold asegura que el futuro de los MMO está en Lost Ark

Asmongold es ampliamente conocido dentro de Twitch no solo por ser una figura bastante amigable con sus seguidores, también le ha dedicado muchas horas a incontables videojuegos del género MMORPG. Por mucho tiempo, él ha sido seguidor de World of Warcraft, al que últimamente crítico por ciertas decisiones, y también dándole oportunidad a otros títulos como Final Fantasy XVI y New World de Amazon Games.