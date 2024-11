Twitch: Shroud confiesa no importarle lo que su audiencia pida que juegue

Foto: Difusión

"¿Me importa lo que mis espectadores quieren que juegue, o simplemente juego lo que quiero?" dijo el streamer. "Oh no, me importa un demonio lo que quieran que juegue". Continuó diciendo que "el no está aquí [por Twitch] por sus seguidores, sino por el mismo, y sus seguidores están en Twitch por él".