Dota 2: OB.Neon anuncia la salida de Hustla

Foto: DIfusión

El momento más destacable fue en el Huya Winter Invitational 2021, que se llevó a cabo cuando el Tour 1 estaba en pausa. La escuadra se enfrentó a diferentes equipos chinos, ganándole en la final a Never Give Up por 3-1. Al retomarse el Tour 1, OB.Neon derrotó a T1, siendo el encuentro que lo hizo brillar durante toda la competencia, pese a que en los siguientes duelos ya no contaba con un buen nivel.