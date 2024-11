Jugador cuenta cómo se volvió adicto a juegos pay-to-win: "El juego es un falso amigo"

Foto: Difusión

Foto: Difusión

"Me enorgullezco de haber gastado menos dinero de lo que me pedía el cuerpo y me avergüenzo de haber gastado más de lo que querría" expresó sobre los gatos que cometió durante su tiempo dedicándole a los juegos. Finalmente, consideró importante hacer hincapié en que "no todo el mundo lo afronta igual porque enfrentarse a ello es como una ruleta".