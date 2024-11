ATENCIÓN Inmigrante: esta es la norma por la que podrían multarte con U$D 200 y perder tu licencia

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) advierte que los conductores que no cuenten con seguro vehicular podrían recibir una multa inicial que varía entre USD 100 y USD 200, dependiendo de las circunstancias del incidente. No obstante, la sanción no se limita a una multa. Si cometes la misma infracción nuevamente dentro de los tres años posteriores a la primera, podrías perder tu licencia de conducir e incluso enfrentarte al decomiso de tu vehículo.