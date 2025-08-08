Pronóstico del tiempo para HOY en Riverside: clima para el 8 de agosto, según el NWS

Este viernes 08 de agosto, el pronóstico del clima en Riverside se actualiza con la información más reciente proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Si planeas realizar actividades al aire libre o simplemente quieres saber qué esperar en cuanto a temperatura y condiciones climáticas en la ciudad, aquí te ofrecemos todos los detalles.

No olvides consultar este pronóstico para estar preparado ante cualquier posible alerta meteorológica en California hoy. Si el clima en Riverside o en el resto de Estados Unidos incluye vientos fuertes o la amenaza de un ciclón bomba, te lo informaremos con anticipación para que puedas tomar las mejores decisiones.

Clima de hoy en Riverside: Pronóstico oficial del NWS para este viernes, 08 de agosto de 2025

El viernes 08 de agosto, los habitantes de Riverside amanecerán con una temperatura de aproximadamente 22 grados Celcius para comenzar el día. Además, se espera que la temperatura mínima ronde los 22 grados Celsius y la temperatura máxima alcance los 39 grados Celsius. Según el pronóstico del NWS, se prevén vientos de hasta 0.00 kilométros por hora durante el día.

Por la noche, el clima en Riverside será de alrededor de 39 grados Celsius. Finalmente, el pronóstico general es el siguiente: pocas nubes y la mayor parte del cielo está despejado durante el día, y por la noche, neblina.

Clima satelital en vivo: consulta el estado del tiempo en Estados Unidos

Pronóstico del tiempo correspondiente a la emisión matutina del viernes, 08 de agosto de 2025, proporcionado por el National Weather Service (NWS)

¿Cuándo cambia el horario de verano e inicia el invierno en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el cambio de estación y el fin del horario de verano están ligados a eventos astronómicos clave. El verano termina con el equinoccio de otoño, que ocurre entre el 22 y 23 de septiembre, marcando el inicio oficial del otoño, según la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol.

El invierno comienza con el solsticio de invierno, que suele ocurrir entre el 21 y 22 de diciembre. Este día, el más corto del año, marca el comienzo de la estación más fría en el hemisferio norte. Estos eventos astronómicos definen la transición hacia temperaturas más bajas en la región.