0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1

Alerta para clientes de Walmart USA: revisa la lista actualizada de productos retirados del mercado en Estados Unidos

Walmart actualizó su lista de productos retirados, incluyendo quesos, refrigeradores y artículos sanitarios, por riesgos de contaminación bacteriana e incendio.

María Zapata
Retiros de productos en Walmart
Retiros de productos en Walmart | Composición: María Zapata / Líbero
COMPARTIR

Walmart, el mayor minorista de Estados Unidos, ofrece una amplia variedad de productos. Sin embargo, en algunas ocasiones, ciertos artículos deben ser retirados de sus tiendas debido a errores en el etiquetado, problemas de seguridad o riesgos de contaminación que podrían afectar a los consumidores. A continuación, te presentamos una lista actualizada de los productos que Walmart ha retirado recientemente para proteger a sus clientes.

Tiroteo en Walmart luego que empleado enfrentara a mujer durante altercado grupal.

PUEDES VER: Tragedia en Walmart: reportan tiroteo en tienda luego que empleado enfrentara a mujer durante altercado grupal

Lista actualizada de productos retirados en Walmart USA

Walmart USA actualizó su listado de productos retirados debido a posibles riesgos para la salud; entre ellos se encuentran:

  • Middlefield Original Cheese Co-Op retira varios quesos (Gouda orgánico, Cheddar, Mozzarella, entre otros) por posible contaminación con Listeria, una bacteria peligrosa para niños, personas mayores, inmunodeprimidos y mujeres embarazadas. Estos productos se vendieron en tiendas Sam's Club en varios estados del medio oeste y sur de Estados Unidos.
  • Aquastar Corp retira paquetes de camarones cóctel de 170 g por posible contaminación con cesio-137, un isótopo radioactivo que puede aumentar el riesgo de cáncer. Este producto estuvo disponible en Walmart en numerosos estados de todo el país.
  • Taylor Fresh Foods retira su kit de ensalada balsámica con miel debido a la presencia no declarada de sésamo y soja, que pueden causar reacciones alérgicas graves. Se vendió en tiendas Walmart en varios estados del este y sur de Estados Unidos.

Número de teléfono de atención al cliente de Walmart

El número de atención al cliente de Walmart en Estados Unidos es el 1-800-925-6278 (1-800-WALMART).

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. Tragedia en Walmart: reportan tiroteo en tienda luego que empleado enfrentara a mujer durante altercado grupal

  2. Ojo inmigrantes en EE. UU.: ¿cuáles son los requisitos para participar en la lotería de visas 2026?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano