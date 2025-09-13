- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Garcilaso
- Real Madrid vs Real Sociedad
- Estudiantes vs River Plate
- América vs Chivas
- Canelo vs Crawford
- Universitario
- Tabla Liga 1
- Mundial de desayunos
Alerta para clientes de Walmart USA: revisa la lista actualizada de productos retirados del mercado en Estados Unidos
Walmart actualizó su lista de productos retirados, incluyendo quesos, refrigeradores y artículos sanitarios, por riesgos de contaminación bacteriana e incendio.
Walmart, el mayor minorista de Estados Unidos, ofrece una amplia variedad de productos. Sin embargo, en algunas ocasiones, ciertos artículos deben ser retirados de sus tiendas debido a errores en el etiquetado, problemas de seguridad o riesgos de contaminación que podrían afectar a los consumidores. A continuación, te presentamos una lista actualizada de los productos que Walmart ha retirado recientemente para proteger a sus clientes.
PUEDES VER: Tragedia en Walmart: reportan tiroteo en tienda luego que empleado enfrentara a mujer durante altercado grupal
Lista actualizada de productos retirados en Walmart USA
Walmart USA actualizó su listado de productos retirados debido a posibles riesgos para la salud; entre ellos se encuentran:
- Middlefield Original Cheese Co-Op retira varios quesos (Gouda orgánico, Cheddar, Mozzarella, entre otros) por posible contaminación con Listeria, una bacteria peligrosa para niños, personas mayores, inmunodeprimidos y mujeres embarazadas. Estos productos se vendieron en tiendas Sam's Club en varios estados del medio oeste y sur de Estados Unidos.
- Aquastar Corp retira paquetes de camarones cóctel de 170 g por posible contaminación con cesio-137, un isótopo radioactivo que puede aumentar el riesgo de cáncer. Este producto estuvo disponible en Walmart en numerosos estados de todo el país.
- Taylor Fresh Foods retira su kit de ensalada balsámica con miel debido a la presencia no declarada de sésamo y soja, que pueden causar reacciones alérgicas graves. Se vendió en tiendas Walmart en varios estados del este y sur de Estados Unidos.
Número de teléfono de atención al cliente de Walmart
El número de atención al cliente de Walmart en Estados Unidos es el 1-800-925-6278 (1-800-WALMART).
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50