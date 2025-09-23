Recientemente, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) confirmó una gran cantidad de retiros de productos comercializados en las conocidas cadenas de retail del país, tales como Amazon, Walmart, Target y Home Depot. Esta medida tiene como finalidad garantizar la seguridad de los consumidores al retirar estos artículos que podrían representar un riesgo.

EE. UU.: lista de productos retirados por Amazon por el peligro que implican en niños

'El Tiempo' y otros medios internacionales informaron sobre la reciente acción de CPSC. Es bueno añadir que, esta reciente medida de retiro de productos, ha impactado a más de 190.000 unidades en Estados Unidos y Canadá.

Con ello, se abarcó una amplia gama que incluye baterías portátiles, electrodomésticos y combustibles para uso doméstico. Según informaron diversos medios, los artículos afectados estaban disponibles en plataformas de venta como Amazon, Walmart, Target y Home Depot. A continuación, los productos que fueron retirados, debido al peligro para, incluso, los más pequeños de casa:

En Estados Unidos, revelan lista de productos retirados por Amazon por el peligro que implican en niños.

Firefly Fuel Inc.: retiró del mercado 11.275 botellas de combustible Firefly Safe & Green de 32 oz por un potencial riesgo de intoxicación infantil. Este producto infringe la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamiento, ya que carece de medidas de seguridad en la boquilla y está etiquetado erróneamente como “No tóxico”, a pesar de contener hidrocarburos peligrosos que pueden provocar neumonía química.

En respuesta a ello, esta empresa ha dispuesto un tapón de seguridad para niños como repuesto y un etiquetado corregido, disponibles en su sitio web.

Drinkmate ha anunciado el retiro de 106.200 botellas de gas de 1 litro, con fechas de vencimiento que van de enero a octubre de 2026. Este producto presenta un riesgo de explosión durante su uso, habiéndose reportado hasta ocho incidentes, de los cuales cuatro resultaron en lesiones y daño auditivo.

Los consumidores afectados pueden solicitar un reemplazo enviando una fotografía de la botella al sitio web de retiros de Drinkmate.

Esto debes hacer si tienes estos productos en casa, pese a que fueron retirados

Por otro lado, la CPSC también lanzó una advertencia para quienes tengan en su poder estos productos retirados del mercado en Estados Unidos. Se insta a los consumidores a cesar su uso de inmediato.

Asimismo, los afectados deben seguir las pautas establecidas para el reembolso o la correcta eliminación de estos artículos. Además, se recomienda reportar cualquier incidente relacionado a través del portal oficial SaferProducts.gov, donde se pueden encontrar más detalles sobre el proceso a seguir.