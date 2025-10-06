Estados Unidos RETIRA popular marca de snacks tras detectar metal en fruta liofilizada

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció esta semana el retiro voluntario de ciertos lotes de snacks de frutas liofilizadas de una popular marca de snacks debido a la posible presencia de fragmentos metálicos en los empaques. Aunque hasta el momento no se han reportado consumidores lesionados, la compañía fabricante confirmó que los productos afectados corresponden a las fresas liofilizadas con crema y las fresas liofilizadas con chocolate negro y blanco.

Supermercados afectados

Según la FDA, estos productos se vendieron en grandes cadenas del país, incluyendo Albertsons, CVS, Food Lion, HEB, Hungryroot, Ingles Markets, Kroger, Stew Leonard’s y Target.

Lotes y presentaciones retiradas

Fresas liofilizadas con crema – bolsas de 3,4 oz.

Lotes: 520B, 520C, 520D, 520E, 520F, 521A, 524C, 524D, 524E

Lotes: 515A, 516B, 516C

Lotes: 517B, 517C, 517D, 517E, 517F, 518D, 518E, 518F, 519A, 519B, 524A, 524B, 524C, 529C, 529D, 529E, 530C, 530D, 530E, 531A, 531B, 531C, 531D, 531E, 532A, 532B

Lotes: 514A, 514B, 514C, 514D, 525A, 525B, 525C, 526B, 526C, 526D, 526E, 526F, 521C, 521D, 521E, 522B, 522C, 522D, 522E, 524D, 524E, 525A, 525B, 525C, 525D, 525E, 526A

Recomendaciones de la FDA

La agencia recomienda a los consumidores desechar los productos o devolverlos al minorista donde fueron adquiridos para obtener un reembolso. Para más información, la compañía puso a disposición los contactos: teléfono (888)-293-7748 y correo electrónico rufru@rqa-inc.com.