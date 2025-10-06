- Hoy:
Estados Unidos RETIRA popular marca de snacks tras detectar metal en fruta liofilizada
La FDA ordena el retiro de snacks de fruta liofilizada de una popular marca por posible presencia de fragmentos metálicos en los empaques.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) anunció esta semana el retiro voluntario de ciertos lotes de snacks de frutas liofilizadas de una popular marca de snacks debido a la posible presencia de fragmentos metálicos en los empaques. Aunque hasta el momento no se han reportado consumidores lesionados, la compañía fabricante confirmó que los productos afectados corresponden a las fresas liofilizadas con crema y las fresas liofilizadas con chocolate negro y blanco.
Supermercados afectados
Según la FDA, estos productos se vendieron en grandes cadenas del país, incluyendo Albertsons, CVS, Food Lion, HEB, Hungryroot, Ingles Markets, Kroger, Stew Leonard’s y Target.
El producto fue vendido en los minoristas: Albertsons, CVS, Food Lion, HEB, Hungryroot; Ingles Markets, Kroger, Stew Leonard's y Target.
Lotes y presentaciones retiradas
- Fresas liofilizadas con crema – bolsas de 3,4 oz.
Lotes: 520B, 520C, 520D, 520E, 520F, 521A, 524C, 524D, 524E
- Fresas liofilizadas con chocolate negro y blanco – bolsas de 13 oz.
Lotes: 515A, 516B, 516C
- Fresas liofilizadas con chocolate negro y blanco – bolsas de 3,4 oz.
Lotes: 517B, 517C, 517D, 517E, 517F, 518D, 518E, 518F, 519A, 519B, 524A, 524B, 524C, 529C, 529D, 529E, 530C, 530D, 530E, 531A, 531B, 531C, 531D, 531E, 532A, 532B
- Fresas liofilizadas con chocolate negro y blanco – bolsas de 1,7 oz.
Lotes: 514A, 514B, 514C, 514D, 525A, 525B, 525C, 526B, 526C, 526D, 526E, 526F, 521C, 521D, 521E, 522B, 522C, 522D, 522E, 524D, 524E, 525A, 525B, 525C, 525D, 525E, 526A
Recomendaciones de la FDA
La agencia recomienda a los consumidores desechar los productos o devolverlos al minorista donde fueron adquiridos para obtener un reembolso. Para más información, la compañía puso a disposición los contactos: teléfono (888)-293-7748 y correo electrónico rufru@rqa-inc.com.
