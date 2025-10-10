Alerta nacional | Bancos de Estados Unidos CERRARÁN por 48 horas: operaciones presenciales quedarán suspendidas

Con motivo de dos importantes celebraciones nacionales, las principales entidades bancarias y oficinas gubernamentales en Estados Unidos suspenderán todas sus operaciones presenciales por 48 horas. El cierre incluye sucursales de Bank of America, Wells Fargo, Chase y otras instituciones financieras que no atenderán al público en ventanilla.

Durante este tiempo, los usuarios podrán realizar únicamente operaciones en línea y desde cajeros automáticos, con limitaciones en transacciones de alto monto.

Solo se podrán hacer operaciones en línea.

Cierres por feriados federales

Según el calendario oficial de EE. UU., el jueves 27 de noviembre (Día de Acción de Gracias) y el jueves 25 de diciembre (Navidad), son fechas no laborables a nivel nacional. Durante estas jornadas, bancos, oficinas públicas y centros de servicios permanecerán cerrados.

Entidades y servicios afectados:

Oficinas del gobierno federal, estatales y municipales.

Tribunales y oficinas judiciales.

Departamentos de licencias y registros civiles.

Escuelas públicas, universidades y bibliotecas.

Oficinas de correos y centros de distribución postal.

Sucursales bancarias y entidades financieras.

Supermercados y grandes cadenas minoristas (en algunos estados).

Además, expertos financieros recomiendan no programar pagos importantes ni transferencias entre el 26 y 28 de noviembre ni entre el 24 y 26 de diciembre, ya que las operaciones podrían retrasarse hasta la reapertura de las entidades. Quienes deban realizar depósitos, cobros o transferencias internacionales deben anticipar sus movimientos para evitar problemas con plazos y vencimientos.

Las autoridades recomiendan a los usuarios planificar sus operaciones con anticipación para evitar contratiempos durante el feriado prolongado.