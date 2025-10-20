Walmart impone DRÁSTICA MEDIDA para continuar vendiendo sus productos: estas marcas se verán afectadas

Walmart USA anunció un importante cambio en la formulación de sus productos. La compañía informó que eliminará 11 colorantes sintéticos y 31 ingredientes adicionales, incluidos ciertos conservantes, edulcorantes artificiales y sustitutos de grasa, de sus marcas propias, como Great Value, Marketside, Freshness Guaranteed y Better Goods. Esta medida tiene como objetivo ofrecer a los consumidores opciones más naturales y seguras.

Según informó USA TODAY, "Walmart retirará 11 colorantes sintéticos y 31 ingredientes adicionales de sus productos de marcas propias, como parte de un esfuerzo por ofrecer alimentos más limpios y saludables".

Walmart retira 11 colorantes sintéticos de sus productos

Entre los colorantes que se retirarán destacan:

FD&C Blue 1

FD&C Blue 2

FD&C Green 3

FD&C Red 3

FD&C Red 4

FD&C Red 40

FD&C Yellow 5

FD&C Yellow 6

FD&C Citrus Red

FD&C Orange B

Canthaxanthin

La FDA señala que estos colorantes se usan principalmente para dar un color vibrante a los alimentos, corregir variaciones naturales y mantener la tonalidad frente a factores como la luz, la temperatura, la humedad y el almacenamiento.

Este anuncio de Walmart se produce tras la decisión del secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., de eliminar ocho colorantes artificiales de medicamentos y alimentos en el país antes de finales de 2026.

¿Qué ingredientes dejará de usar Walmart USA en sus productos?

Además de los colorantes, la compañía retirará 31 aditivos y compuestos químicos de sus productos, entre ellos:

Dióxido de titanio

Azodicarbonamida

Tolueno

Morfolina

Bromatos

Ftalatos

Nitritos

Talco

Varios parabenos

Esta decisión posiciona a Walmart USA junto a otras grandes marcas que también se comprometieron a reducir o eliminar aditivos artificiales en sus productos, incluyendo General Mills, Kraft Heinz, Hershey's, PepsiCo, Conagra Brands, Nestlé USA y McCormick & Co.

De acuerdo con USA TODAY, con estas modificaciones, Walmart pretende responder a la creciente preferencia de los consumidores por alimentos más naturales y transparentes, brindando alternativas más saludables sin sacrificar ni la calidad ni el sabor.