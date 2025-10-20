0
EN DIRECTO
Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY desde el Nacional
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Walmart impone DRÁSTICA MEDIDA para continuar vendiendo sus productos: estas marcas se verán afectadas

Walmart USA se suma a otras empresas que se han comprometido a eliminar los colorantes artificiales de sus productos en el transcurso del próximo año.

María Zapata
Walmart eliminará 11 colorantes sintéticos.
Walmart eliminará 11 colorantes sintéticos. | Composición: María Zapata / Líbero
COMPARTIR

Walmart USA anunció un importante cambio en la formulación de sus productos. La compañía informó que eliminará 11 colorantes sintéticos y 31 ingredientes adicionales, incluidos ciertos conservantes, edulcorantes artificiales y sustitutos de grasa, de sus marcas propias, como Great Value, Marketside, Freshness Guaranteed y Better Goods. Esta medida tiene como objetivo ofrecer a los consumidores opciones más naturales y seguras.

Robo a mano armada en Walmart de Tonalá genera operativo policial.

PUEDES VER: PELIGRO en Walmart: Asaltantes escapan con $200,000 tras AUDAZ ROBO "de película" en supermercado de Tonalá

Según informó USA TODAY, "Walmart retirará 11 colorantes sintéticos y 31 ingredientes adicionales de sus productos de marcas propias, como parte de un esfuerzo por ofrecer alimentos más limpios y saludables".

Walmart retira 11 colorantes sintéticos de sus productos

Entre los colorantes que se retirarán destacan:

  • FD&C Blue 1
  • FD&C Blue 2
  • FD&C Green 3
  • FD&C Red 3
  • FD&C Red 4
  • FD&C Red 40
  • FD&C Yellow 5
  • FD&C Yellow 6
  • FD&C Citrus Red
  • FD&C Orange B
  • Canthaxanthin

La FDA señala que estos colorantes se usan principalmente para dar un color vibrante a los alimentos, corregir variaciones naturales y mantener la tonalidad frente a factores como la luz, la temperatura, la humedad y el almacenamiento.

Este anuncio de Walmart se produce tras la decisión del secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., de eliminar ocho colorantes artificiales de medicamentos y alimentos en el país antes de finales de 2026.

¿Qué ingredientes dejará de usar Walmart USA en sus productos?

Además de los colorantes, la compañía retirará 31 aditivos y compuestos químicos de sus productos, entre ellos:

  • Dióxido de titanio
  • Azodicarbonamida
  • Tolueno
  • Morfolina
  • Bromatos
  • Ftalatos
  • Nitritos
  • Talco
  • Varios parabenos

Esta decisión posiciona a Walmart USA junto a otras grandes marcas que también se comprometieron a reducir o eliminar aditivos artificiales en sus productos, incluyendo General Mills, Kraft Heinz, Hershey's, PepsiCo, Conagra Brands, Nestlé USA y McCormick & Co.

De acuerdo con USA TODAY, con estas modificaciones, Walmart pretende responder a la creciente preferencia de los consumidores por alimentos más naturales y transparentes, brindando alternativas más saludables sin sacrificar ni la calidad ni el sabor.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. PELIGRO en Walmart: Asaltantes escapan con $200,000 tras AUDAZ ROBO "de película" en supermercado de Tonalá

  2. ALERTA migratoria: USCIS puede cancelar la Green Card y DEPORTAR a quienes inicien mal el trámite de ciudadanía

  3. ALERTA en Walmart: empleados de tienda en Nuevo México colaboraron con agentes de ICE en una REDADA contra inmigrantes

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano