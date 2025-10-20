- Hoy:
Walmart impone DRÁSTICA MEDIDA para continuar vendiendo sus productos: estas marcas se verán afectadas
Walmart USA se suma a otras empresas que se han comprometido a eliminar los colorantes artificiales de sus productos en el transcurso del próximo año.
Walmart USA anunció un importante cambio en la formulación de sus productos. La compañía informó que eliminará 11 colorantes sintéticos y 31 ingredientes adicionales, incluidos ciertos conservantes, edulcorantes artificiales y sustitutos de grasa, de sus marcas propias, como Great Value, Marketside, Freshness Guaranteed y Better Goods. Esta medida tiene como objetivo ofrecer a los consumidores opciones más naturales y seguras.
Según informó USA TODAY, "Walmart retirará 11 colorantes sintéticos y 31 ingredientes adicionales de sus productos de marcas propias, como parte de un esfuerzo por ofrecer alimentos más limpios y saludables".
Walmart retira 11 colorantes sintéticos de sus productos
Entre los colorantes que se retirarán destacan:
- FD&C Blue 1
- FD&C Blue 2
- FD&C Green 3
- FD&C Red 3
- FD&C Red 4
- FD&C Red 40
- FD&C Yellow 5
- FD&C Yellow 6
- FD&C Citrus Red
- FD&C Orange B
- Canthaxanthin
La FDA señala que estos colorantes se usan principalmente para dar un color vibrante a los alimentos, corregir variaciones naturales y mantener la tonalidad frente a factores como la luz, la temperatura, la humedad y el almacenamiento.
Este anuncio de Walmart se produce tras la decisión del secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., de eliminar ocho colorantes artificiales de medicamentos y alimentos en el país antes de finales de 2026.
¿Qué ingredientes dejará de usar Walmart USA en sus productos?
Además de los colorantes, la compañía retirará 31 aditivos y compuestos químicos de sus productos, entre ellos:
- Dióxido de titanio
- Azodicarbonamida
- Tolueno
- Morfolina
- Bromatos
- Ftalatos
- Nitritos
- Talco
- Varios parabenos
Esta decisión posiciona a Walmart USA junto a otras grandes marcas que también se comprometieron a reducir o eliminar aditivos artificiales en sus productos, incluyendo General Mills, Kraft Heinz, Hershey's, PepsiCo, Conagra Brands, Nestlé USA y McCormick & Co.
De acuerdo con USA TODAY, con estas modificaciones, Walmart pretende responder a la creciente preferencia de los consumidores por alimentos más naturales y transparentes, brindando alternativas más saludables sin sacrificar ni la calidad ni el sabor.
