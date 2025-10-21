Walmart toma una DECISIÓN RADICAL: miles de productos podrían DESAPARECER de sus estantes

Walmart USA anunció una de las decisiones más importantes de su historia reciente: eliminará 11 colorantes artificiales y 31 ingredientes químicos de todos sus productos de marca propia. La medida, que impactará líneas tan populares como Great Value, Marketside, Freshness Guaranteed y Better Goods, busca ofrecer alimentos más naturales, seguros y libres de componentes innecesarios.

Según detalló la compañía, esta transformación forma parte de un programa nacional de reformulación de productos que apunta a reducir el uso de sustancias artificiales y responder a la creciente demanda de los consumidores por alimentos “limpios” y con etiquetas transparentes.

La cadena elimina aditivos y colorantes tras una decisión histórica.

Adiós a los colorantes artificiales en Walmart

La compañía confirmó que dejará de utilizar 11 colorantes sintéticos empleados durante décadas en la industria alimentaria, entre ellos el FD&C Red 40, Yellow 5, Blue 1 y Green 3. Estos compuestos, según la FDA, se usaban para mantener colores vivos o estabilizar los productos frente a la luz y la humedad, aunque hoy son cuestionados por sus posibles efectos adversos en la salud.

Esta decisión se alinea con las recomendaciones del Departamento de Salud y la propuesta del secretario Robert F. Kennedy Jr., quien busca eliminar varios colorantes artificiales antes de 2026.

31 ingredientes químicos también serán retirados

Walmart también confirmó la eliminación de 31 aditivos adicionales, muchos de ellos conservantes o agentes de textura. Entre los compuestos que desaparecerán figuran:

Dióxido de titanio

Azodicarbonamida

Nitritos

Ftalatos

Bromatos

Parabenos

Talco

Aunque se usan ampliamente en la industria alimentaria, algunos estudios han puesto en duda su seguridad y su impacto ambiental.

Una decisión que cambia el rumbo del consumo

Con este movimiento, Walmart se suma a gigantes como Nestlé, PepsiCo, Kraft Heinz y General Mills, que ya avanzan hacia la eliminación total de aditivos artificiales. La empresa busca liderar una nueva era en la industria alimentaria estadounidense, basada en la transparencia, el bienestar y la sostenibilidad.

La cadena adelantó que los productos reformulados comenzarán a llegar a los estantes a partir de 2026, marcando un antes y un después en la manera en que los consumidores se relacionan con sus alimentos cotidianos.