MUCHO CUIDADO con ICE en California: agente apunta con su arma a una mujer en Santa Ana y la policía local interviene

Un incidente ocurrido el domingo 9 de octubre por la tarde en Santa Ana sorprendió a testigos y autoridades locales, cuando un agente de ICE fue visto apuntando con un arma a una conductora. El suceso tuvo lugar alrededor de las 12:18 p.m. en la intersección de Santa Ana Boulevard y Shelton Street, cuando un oficial del Departamento de Policía de Fullerton observó dos vehículos detenidos.

Al acercarse, el agente notó que un hombre apuntaba con una pistola hacia la conductora de uno de los autos. Cuando se percató de la amenaza, se detuvo para intervenir. Sin embargo, lo que inicialmente pareció una situación de emergencia resultó ser un malentendido.

El hombre armado se identificó como un agente de ICE y presentó sus credenciales, explicando que su acción respondía al hecho de que la conductora lo estaba grabando, algo que no le agradó en absoluto. A pesar de la tensión inicial, la policía de Fullerton decidió no involucrarse, ya que, de acuerdo con las leyes locales, la mujer no estaba cometiendo ningún delito.

La intervención de la policía de Fullerton

El oficial de policía de Fullerton que llegó al lugar desconocía la identidad del hombre armado ni las circunstancias que lo rodeaban. No obstante, al comprobar que no se estaba cometiendo ningún delito, optó por intervenir de manera profesional.

En un comunicado oficial, la policía de Fullerton aclaró que no podían asistir al agente de ICE en su confrontación con la conductora, ya que, de acuerdo con la normativa local, no había motivos legales para hacerlo.

El incidente subrayó que, aunque los agentes locales de Fullerton están dispuestos a colaborar con agencias federales en situaciones de seguridad inmediata, no participan en operativos de control migratorio. Esto se debe a la Ley del Senado 54, que impide que la policía local se involucre en tareas relacionadas con la inmigración.