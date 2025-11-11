- Hoy:
FUERTE frío golpea Florida: estos son los REFUGIOS ABIERTOS para quienes necesiten asistencia
El aire ártico reducirá de forma drástica las temperaturas en el centro de Florida. Autoridades habilitan refugios y transporte para proteger a los más vulnerables.
Con un aire ártico avanzando sobre el centro de Florida, las temperaturas caerán rápidamente desde los 60 °F hasta rangos cercanos o menores a los 32 °F durante la noche. La sensación térmica podría descender aún más en áreas expuestas al viento, generando condiciones de riesgo para cientos de familias sin calefacción adecuada.
Autoridades y organizaciones comunitarias habilitaron múltiples refugios temporales para ofrecer protección durante esta noche fría, especialmente a residentes en situación vulnerable. Algunos centros también brindarán cama, comida, transporte y opciones para mascotas bajo ciertas condiciones.
Autoridades brindan transporte y apoyo para quienes no cuentan con calefacción.
Los descensos más marcados se esperan en Marion County y el norte de Sumter County, donde se podría llegar a nivel de congelación. En Orlando y áreas metropolitanas se prevé que el termómetro oscile entre los 30 °F y 40 °F, según reportes de manejo de emergencias locales. Los gobiernos de cada condado solicitaron a la población estar atenta a los avisos oficiales y utilizar los recursos disponibles si no cuentan con una vivienda climatizada. También se recomienda apoyar a vecinos mayores o con problemas de salud.
A continuación, la lista confirmada de refugios operativos para esta jornada.
Refugios disponibles en el Centro de Florida
Flagler County
The Sheltering Tree
Dónde: The Rock Transformation Center, 2200 N. State St., Bunnell
Horario: 5 p. m., lunes 10 – 8 a. m., martes 11
Nota: Transporte en rutas especiales el miércoles.
Lake County
LifePointe Church
Dónde: 3551 E. Orange Ave., Eustis
Horario: Desde las 5 p. m. del lunes 10, sujeto al clima
Nota: Transporte gratuito vía LakeXpress, paratransit y shuttle especial.
Marion County
Salvation Army – Center of Hope
Dónde: 320 NW 1st Ave., Ocala
Horario: Check-in 6 p. m., lunes 10 de noviembre. Cena a las 5 p. m.
Nota: Coordinación con socios comunitarios para ampliar capacidad.
Osceola County
First United Methodist Church
Dónde: 1000 Ohio Avenue, St. Cloud
Horario: 6 p. m., lunes 10 – 7 a. m., martes 11
Nota: Transporte gratuito con LYNX. Mascotas en Osceola Animal Services.
Iglesia del Nazareno Casa de Vida
Dónde: 2367 Fortune Road, Kissimmee
Horario: 6 p. m., lunes 10 – 7 a. m., martes 11
Poinciana Christian Church
Dónde: 3181 Pleasant Hill Road, Kissimmee
Horario: 6 p. m., lunes 10 – 7 a. m., martes 11
Orange County
Matthew’s Hope Ministries
Dónde: 611 Business Park Blvd #101, Winter Garden
Horario: 4 p. m., lunes 10
Nota: Solicitan donaciones de abrigo y alimentos.
Barnett Park
Dónde: 4801 W Colonial Drive, Orlando
Horario: 5 p. m., lunes 10 – 9 a. m., martes 11
Goldenrod Recreation Center
Dónde: Dirección no especificada
Horario: 5 p. m., lunes 10 – 9 a. m., martes 11
Coalition for the Homeless
Dónde: 18 N. Terry Ave., Orlando
Horario: 7:30 a. m. – 3:30 p. m., lunes a viernes
Nota: No aceptan mascotas; los centros de calentamiento sí.
Salvation Army
Dónde: 624 Lexington Ave., Orlando
Horario: Consultar al (407) 423-8581
Orlando Union Rescue Mission – Project Hope
Dónde: 300 W. Colonial Dr., Orlando
Horario: Consultar al (407) 422-4855
Nota: Exclusivo para hombres. Sin mascotas.
Seminole County
Rescue Outreach Mission
Dónde: 1701 W. 13th St., Sanford
Horario: Consultar al 407-321-8224
Nota: Mayor afluencia en noches anteriores.
Volusia County
Neighborhood Center’s The Bridge
Dónde: 421 S. Palmetto Ave., DeLand
Horario: 6:30 p. m., lunes 10 y martes 11 – hasta 8 a. m.
Nota: Ofrece desayuno y suministros esenciales.
¿Qué hacer si necesitas ayuda urgente?
Si no tienes calefacción en casa o conoces a alguien en riesgo, el consejo es buscar refugio antes del atardecer. Autoridades piden evitar dormir al aire libre ante la posibilidad de hipotermia. También recomiendan mantenerse informado mediante avisos de emergencia y líneas de ayuda condales. En caso de mascotas, revisa con anticipación las condiciones de cada centro y, si es necesario, utiliza transportadora para facilitar el ingreso.
