ALERTA con Home Depot: empresa minorista es blanco de enorme red de ROBOS, según fiscales
Un conjunto de 13 individuos sustrajo mercancía valorada en 2.2 millones de dólares de más de 120 tiendas Home Depot distribuidas en nueve estados.
Las autoridades de Nueva York han dado un golpe contundente contra lo que describen como la mayor operación de robos a tiendas minoristas en la historia del condado de Queens. La red criminal, que según las investigaciones tenía como objetivo principal las tiendas Home Depot, habría operado durante más de un año, afectando a locales en nueve estados y acumulando millones de dólares en mercancía robada.
De acuerdo con ABC News, la investigación comenzó tras múltiples denuncias de robos en varias sucursales de Home Depot en Nueva York. La fiscal del condado de Queens, Melinda Katz, junto con la gobernadora del estado, presentaron decenas de artículos recuperados por la policía y detallaron que los presuntos criminales cometían hasta cuatro robos diarios de manera organizada.
Alerta con Home Depot: la mayor red de robos en la historia de Queens
Según Noticias Telemundo, la banda estaba formada por al menos 13 personas, quienes entre agosto del año pasado y septiembre de este año habrían saqueado 128 tiendas en estados como Nueva York, Nueva Jersey y Maryland, acumulando mercancía valorada en aproximadamente 2.2 millones de dólares.
La fiscal Katz explicó que los robos eran cuidadosamente planificados: “Si un miembro del grupo no lograba sacar la mercancía, otro estaba listo para continuar la operación”, afirmó. Entre los productos robados se encontraban acondicionadores de aire, herramientas y materiales de construcción, así como otros artículos para el hogar, informó Silvia Esteves, portavoz de la Oficina de la Fiscal del Condado de Queens.
Los videos de seguridad muestran a miembros de la red distrayendo al personal mientras otro integrante salía de la tienda con carritos llenos de productos sin pagar.
Detalles de los arrestos y cargos presentados
Hasta el momento, 11 de los sospechosos han sido detenidos, mientras que otro será arrestado en los próximos días y un último individuo sigue prófugo, según ABC News. Los implicados enfrentan un total de 780 cargos, incluyendo hurto mayor en primer grado, posesión criminal de propiedad robada y conspiración en cuarto grado.
De acuerdo con Noticias Telemundo, si son hallados culpables, los miembros de la red podrían enfrentar hasta 25 años de prisión, mientras que los intermediarios que compraban y revendían los productos robados podrían recibir hasta 15 años de condena.
Esta investigación marca un precedente en el combate contra el crimen organizado dirigido a comercios minoristas en la región, subrayando la importancia de la vigilancia y cooperación entre tiendas y autoridades.
