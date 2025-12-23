Un producto cárnico muy popular en temporada festiva encendió las alarmas sanitarias en Estados Unidos. Autoridades federales ordenaron el retiro inmediato de un lote de salchichas listas para consumir luego de detectar un posible contaminante metálico en su interior, lo que podría representar un riesgo para quienes ya lo compraron.

La advertencia fue confirmada por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS), dependiente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, tras una denuncia realizada por un consumidor. La empresa responsable activó el protocolo de retiro preventivo mientras se refuerzan los controles.

salchichas kielbasa

¿Qué producto fue retirado y dónde se vendió?

El retiro alcanza a salchichas tipo kielbasa listas para comer comercializadas bajo la marca Olympia Provisions. El producto fue distribuido en supermercados de California, Oregón y Washington, además de venderse a nivel nacional mediante compras online. Las autoridades recomiendan revisar heladeras y congeladores, ya que el alimento puede seguir almacenado en hogares. Aunque no se registraron heridos, el FSIS pidió no consumir el producto bajo ningún motivo.

Los paquetes retirados corresponden a salchichas envasadas al vacío de 16 onzas, con fecha de consumo preferente 19 de febrero de 2026. El número de establecimiento EST. 39928 figura dentro del sello oficial del USDA y permite confirmar si el producto pertenece al lote bajo alerta. El total retirado del mercado supera las 1.900 libras, una medida preventiva habitual cuando existe sospecha de cuerpos extraños en alimentos.

Riesgos de consumir alimentos con fragmentos metálicos

Especialistas advierten que ingerir partículas de metal puede provocar lesiones en dientes, garganta o tracto digestivo, además de posibles complicaciones internas. Por eso, este tipo de retiros se activan incluso ante una sola denuncia, priorizando la seguridad del consumidor. El FSIS recordó que estos procedimientos buscan evitar daños mayores y preservar la confianza en la cadena alimentaria.

Quienes hayan comprado estas salchichas deben desecharlas o devolverlas al punto de venta. Para consultas, el FSIS mantiene habilitada su línea gratuita y canales digitales de atención al consumidor, mientras la empresa productora también ofrece contacto directo para resolver dudas.

¿Cómo verificar si otros alimentos están bajo alerta sanitaria en Estados Unidos?

Para saber si un alimento que tienes en casa está incluido en un retiro oficial, los consumidores pueden consultar el listado actualizado de alertas publicado por el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS). Allí se detallan los productos afectados, marcas, fechas de elaboración y recomendaciones de seguridad.

Además, el organismo sugiere revisar periódicamente comunicados del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y sus canales oficiales, ya que los retiros se actualizan de forma constante. Ante cualquier duda, la recomendación principal es no consumir el producto y comunicarse con las líneas de atención al consumidor.