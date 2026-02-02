ALERTA económica: Estados Unidos y la India sellan ACUERDO CLAVE para reducir aranceles

Estados Unidos e India alcanzaron un acuerdo comercial que incluye la reducción de aranceles y promete un impulso significativo al comercio bilateral, anunció hoy el presidente estadounidense.

El pacto fue concretado tras una conversación entre el presidente de EE. UU. y el primer ministro indio, y busca rebajar los impuestos a las importaciones entre ambas economías, con efectos inmediatos sobre los aranceles que gravan productos de origen indio en el mercado estadounidense.

Trump anuncia pacto con India que baja impuestos a las importaciones y amplía compras mutuas.

Reducción arancelaria y compromisos de compra

Como parte del acuerdo, Estados Unidos reducirá sus aranceles recíprocos sobre mercancías indias del 25 % al 18 %, una medida con efecto inmediato destinada a facilitar el flujo comercial entre ambos países.

En contraparte, India ha aceptado eliminar los aranceles sobre productos estadounidenses, aplicando un recargo del 0 % en compras de bienes provenientes de EE. UU. Además, Nueva Delhi se comprometió a realizar importaciones de productos estadounidenses por un valor estimado en 500 000 millones de dólares, incluyendo bienes energéticos, tecnológicos y agrícolas.

Un impacto geoestratégico con efectos globales

El entendimiento comercial también incorpora un cambio relevante en el panorama energético: India acordó dejar de comprar petróleo ruso, abriendo la puerta a aumentar adquisiciones de crudo desde Estados Unidos y otras fuentes, incluida Venezuela.

En palabras del propio presidente estadounidense, la conversación con su homólogo indio abordó no solo aspectos comerciales, sino también el contexto actual de la guerra entre Rusia y Ucrania, subrayando la importancia de coordinar esfuerzos estratégicos a nivel global.

El acuerdo no se limita a tasas impositivas. El presidente enfatizó que, junto con la reducción de los aranceles, se ha previsto la disminución de barreras no arancelarias que dificultan el comercio de bienes y servicios entre ambos países, con la meta de llegar eventualmente a tarifas nulas en todas las categorías.

Expectativas y reacciones

Líderes de ambos países han celebrado el pacto como un avance para sus economías y relaciones estratégicas. El primer ministro indio destacó que las nuevas condiciones arancelarias beneficiarán el comercio y fortalecerán la cooperación económica entre las dos democracias más grandes del mundo, mientras que analistas resaltan el potencial del acuerdo para dinamizar sectores clave e incentivar inversiones mutuas.

Aunque aún quedan por definir algunos detalles técnicos y plazos de implementación, este pacto ya ha sido percibido como un paso importante hacia una relación comercial más equilibrada y profunda entre Estados Unidos e India, con posibles efectos en la economía global.