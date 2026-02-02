¡Mucha atención! Este 2 de febrero, la alcaldesa de Findlay, una ciudad ubicada en el condado de Hancock, en el noroeste del estado de Ohio, ha decidido emitir una carta en la que aborda la preocupante finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos, un proceso que se anticipa culminará el martes 3 de este mes.

Alcalde de Findlay difunde carta que preocupa a la comunidad tras fin del TPS para los haitianos

Recientemente, a través de una carta, difundida en su cuenta oficial de Facebook, la alcaldesa de Findlay, Christina Muryn, expresó su comprensión ante las inquietudes de la comunidad sobre el término del TPS. Aclaró que, hasta la fecha, no ha recibido información sobre la situación de los inmigrantes en la ciudad, aunque sigue en contacto con funcionarios estatales y federales.

Asimismo, Muryn señaló que, en estos últimos dos años, aproximadamente 1.000 migrantes haitianos se han establecido en la región, y aunque ha habido ciertos desafíos, estos no son exclusivos de Findlay.

La alcaldesa también se refirió a que, en caso de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se presente en un hogar o negocio, a partir de mañana, los residentes deberán comunicarse con el 911 para que la policía local verifique las credenciales de los agentes.

Además, afirmó que la policía de Findlay no intervendrá ni obstaculizará las operaciones de las autoridades federales. Muryn subrayó el compromiso de la ciudad con los derechos de la Primera Enmienda, instando a los ciudadanos a expresar sus opiniones, aunque advirtió que cualquier manifestación que sea violenta o destructiva no será tolerada.

¿Todos los inmigrantes se verán afectados ante el fin del TPS?

En este contexto, Muryn ha señalado que no todas las poblaciones inmigrantes de Findlay se verán perjudicados por el fin del TPS. Reveló que existen otras alternativas para permanecer en Findlay, tales como el asilo y la autorización de trabajo.

"El hecho de que alguien sea inmigrante no significa que no tenga derecho legal a estar en Estados Unidos" expresó en su red social la alcaldesa.