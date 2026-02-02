¿En graves problemas? Este lunes 2 de febrero, Donald Trump cuestionó duramente a los Premios Grammy 2026, incluso, impactó a todos al amenazar con demandar al presentador Trevor Noah, esto luego que el comediante bromeara sobre el mandatario estadounidense y la isla de Jeffrey Epstein. ¿Qué sucedió y por qué reaccionó de esta manera?

Ataque a los Grammy: Trump cuestiona evento y amenaza con demandar a Trevor Noah por esta razón

Como se sabe, los Premios Grammy 2026 es uno de los eventos musicales más importantes y que se realizan en Estados Unidos. En medio de esta celebración, se vivió un insólito momento tras los comentarios que hizo el presentar y comediante Trevor Noah, quien mencionó a Trump de una inesperada forma, vinculando a Jeffrey Epstein.

Al respecto, el presidente de EE. UU. se pronunció y, mediante Truth Social, expresó que no podía hablar por Clinton, pero que él jamás estuvo en la isla de Epstein. "¡Los Premios Grammy son lo peor, prácticamente imposibles de ver! Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla de Epstein", se defendió sobre lo dicho.

Asimismo, Trump no pudo evitar usar sus redes para calificar a Noah como un "perdedor total" y que le enviará a sus abogados, confirmando una millonaria demanda ante sus palabras.

Y es que, el comediante no pudo evitar hacer una broma en pleno evento haciendo referencia al premio a la canción del año, señalando lo siguiente: "Ese es un Grammy que todos los artistas quieren casi tanto como Trump quiere Groenlandia, lo cual tiene sentido... porque la isla de Epstein ya no está, necesita una nueva para pasar el rato con Bill Clinton".

¿Noah se pronunció sobre la advertencia de Trump?

Por su parte, CNN intentó comunicarse con Noah para solicitarle comentarios, pero no se conoce ninguna declaración al respecto. En tanto, este no fue el único comentario relacionado a Trump, pues Bad Bunny se refirió a la situación actual y las políticas migratorias en el país americano.

El rapero, quien logró tres grandes premios en los Grammys, dijo esto en uno de sus discursos: "Antes de agradecer a Dios, voy a decir: ¡Fuera ICE!".