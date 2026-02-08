0
EN VIVO
Sporting Cristal vs Melgar por Liga 1
EN DIRECTO
Previa de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

ALERTA en barbería de Walmart en West Ashley: hombre termina arrestado tras tomar unas TIJERAS durante una ACALORADA DISCUSIÓN

Un hombre causó alarma en el Walmart de West Ashley al discutir con barberos y tomar unas tijeras, lo que motivó que varios testigos llamaran al 911.

María Zapata
Arresto tras discusión en barbería de Walmart en West Ashley.
Arresto tras discusión en barbería de Walmart en West Ashley. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

Un incidente alarmante se registró el sábado por la tarde en la barbería de Walmart ubicada en West Ashley, Charleston, cuando un hombre fue arrestado tras protagonizar una acalorada discusión con los barberos y tomar unas tijeras dentro del establecimiento. El suceso generó preocupación entre clientes y empleados, además de múltiples llamadas al 911.

Walmart

Un hombre fue arrestado en West Ashley tras una discusión con barberos en la barbería de Walmart.

Walmart: mujer es detenida tras ser acusada de golpear a adolescente y protagonizar incidente.

PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Wisconsin: mujer es ARRESTADA tras ser acusada de golpear a adolescente y protagonizar INCIDENTE con scooter

Arrestan a hombre tras incidente con tijeras en barbería de Walmart en West Ashley

Según informó WCSC-TV, el sargento Chris Stinson, del Departamento de Policía de Charleston, indicó que el individuo fue arrestado por conducta desordenada. Stinson explicó: "Una persona fue arrestada por conducta desordenada" tras un altercado con varios barberos en la barbería ubicada en 3951 W. Ashley Circle.

Durante la confrontación, el sospechoso habría tomado unas tijeras antes de salir de la barbería y seguir gritando por los pasillos de Walmart, lo que provocó la intervención inmediata de las autoridades.

Detienen a un hombre sin que se registren incidentes graves

El episodio causó alarma entre los clientes y empleados del supermercado, quienes llamaron al 911 al percibir la situación como peligrosa. Aunque no se ha dado a conocer el nombre del sospechoso, las autoridades de Charleston aseguraron que la detención se realizó sin mayores incidentes.

WCSC-TV destacó que el incidente sirve como recordatorio de la importancia de mantener la calma y la seguridad, tanto en los negocios como en los espacios públicos.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

Lo más visto

  1. DESAGRADABLE NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: USO LETAL de la fuerza por parte de agentes del ICE podría quedar IMPUNE por esta razón

  2. Inmigrantes en ALERTA por operativo de ICE en Florida: en tres días arrestaron a cientos de indocumentados con ACUSACIONES GRAVES

  3. ALERTA MÁXIMA para inmigrantes: nuevo reporte revela el DESTINO más probable de todo indocumentado detenido por ICE

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano