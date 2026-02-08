- Hoy:
ALERTA en barbería de Walmart en West Ashley: hombre termina arrestado tras tomar unas TIJERAS durante una ACALORADA DISCUSIÓN
Un hombre causó alarma en el Walmart de West Ashley al discutir con barberos y tomar unas tijeras, lo que motivó que varios testigos llamaran al 911.
Un incidente alarmante se registró el sábado por la tarde en la barbería de Walmart ubicada en West Ashley, Charleston, cuando un hombre fue arrestado tras protagonizar una acalorada discusión con los barberos y tomar unas tijeras dentro del establecimiento. El suceso generó preocupación entre clientes y empleados, además de múltiples llamadas al 911.
Un hombre fue arrestado en West Ashley tras una discusión con barberos en la barbería de Walmart.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Wisconsin: mujer es ARRESTADA tras ser acusada de golpear a adolescente y protagonizar INCIDENTE con scooter
Arrestan a hombre tras incidente con tijeras en barbería de Walmart en West Ashley
Según informó WCSC-TV, el sargento Chris Stinson, del Departamento de Policía de Charleston, indicó que el individuo fue arrestado por conducta desordenada. Stinson explicó: "Una persona fue arrestada por conducta desordenada" tras un altercado con varios barberos en la barbería ubicada en 3951 W. Ashley Circle.
Durante la confrontación, el sospechoso habría tomado unas tijeras antes de salir de la barbería y seguir gritando por los pasillos de Walmart, lo que provocó la intervención inmediata de las autoridades.
Detienen a un hombre sin que se registren incidentes graves
El episodio causó alarma entre los clientes y empleados del supermercado, quienes llamaron al 911 al percibir la situación como peligrosa. Aunque no se ha dado a conocer el nombre del sospechoso, las autoridades de Charleston aseguraron que la detención se realizó sin mayores incidentes.
WCSC-TV destacó que el incidente sirve como recordatorio de la importancia de mantener la calma y la seguridad, tanto en los negocios como en los espacios públicos.
