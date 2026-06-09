ALERTA MÁXIMA por inesperado COLAPSO en una gasolinera de Walmart en Bentonville tras la furia de una TORMENTA ELÉCTRICA: imágenes impactantes

Un incidente provocado por una fuerte tormenta eléctrica en Estados Unidos causó el colapso parcial del toldo de una gasolinera de Walmart ubicada en Bentonville, en el 1403 N. Walton Blvd. El hecho ocurrió el lunes y generó preocupación entre trabajadores y autoridades locales, quienes evalúan las condiciones de seguridad de la estructura mientras continúan las investigaciones en la zona.

El toldo de una gasolinera de Walmart se derrumba parcialmente durante una tormenta eléctrica en Bentonville

De acuerdo con el reporte difundido por el medio local 5NEWS, que conversó directamente con un empleado de la sucursal, la principal causa del colapso estaría relacionada con la acumulación de agua durante la intensa tormenta eléctrica, lo que habría sobrepasado la capacidad de drenaje del toldo.

El trabajador explicó a 5NEWS que la estructura cedió debido a que el agua no pudo evacuarse con la rapidez necesaria, lo que terminó provocando daños parciales en la instalación de la gasolinera de Walmart en EE. UU. Actualmente, el personal del establecimiento permanece a la espera de la evaluación de un equipo de construcción que determinará si el edificio es seguro para continuar operando.

Respuesta de Walmart en EE. UU. tras el incidente en Bentonville

Tras lo ocurrido en Walmart Bentonville, un portavoz de la compañía respondió a la solicitud de comentarios realizada por 5NEWS, reafirmando el compromiso de la empresa con la seguridad de sus trabajadores y clientes. El representante señaló textualmente: "La seguridad de nuestros empleados y clientes es nuestra máxima prioridad. Nuestro equipo está trabajando para solucionar el problema del toldo lo antes posible".

El caso ha generado atención en Estados Unidos, especialmente por la vulnerabilidad de infraestructuras comerciales frente a fenómenos climáticos extremos como la tormenta eléctrica, mientras se espera el informe técnico definitivo sobre la gasolinera de Walmart afectada.