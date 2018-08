Rusia 2018: Cristiano Ronaldo fue minimizado por la embajadora del Mundial

Cristiano Ronaldo, quien comandará el ataque del Real Madrid ante el París Saint-Germain, fue "ninguneado" por Victoria Lopyreva, embajadora de la Copa del Mundo. La ex Miss Rusia 2003 le reventó 'cohetes' a Lionel Messi, a quien considera el mejor del planeta e ejemplo para lo más pequeños.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid vs. PSG EN VIVO ONLINE por FOX SPORTS: partidazo de octavos en Champions League

"Todos los chicos quieren ser como Messi", agregó Victoria Lopyreva durante la conferencia de prensa que tuvo en su estadía en la Argentina. La ex Miss Rusia estuvo acompañada de Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, y por el vicepresidente Hugo Moyano. Asimismo, también le tiró flores a la 'albiceleste'.

Cabe recordar que la selección argentina perdió en la final ante el conjunto germano en el pasado Mundial, el cual se realizó en Brasil. "Argentina tiene todas las posibilidades de levantar la Copa del Mundo; porque tiene grandes jugadores y un buen técnico (Jorge Sampaoli)", sostuvo Victoria Lopyreva.

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid vs. PSG: el tremendo once americano que competiría contra el europeo

Lopyreva aprovechó la visita a la Argentina para conocer el estadio del Boca Juniors y reunirse con Jorge Sampaoli. Algunos periodistas osados le preguntaron sobre el futuro de la selección de Portugal y el desempeño que tendría Cristiano Ronaldo, sin embargo, hizo caso omiso a las preguntas.

[INSTITUCIONAL] 📸 A continuación, las mejores imágenes de la visita de la Embajadora del Mundial #Rusia2018, Victoria Lopyreva, y la conferencia de prensa junto al Presidente de la @afa, Claudio Tapia ➡ https://t.co/QS46mCrjrK pic.twitter.com/hdQ6ZLB3id — AFA (@afa) 12 de febrero de 2018

EL DATO:

Cristiano Ronaldo fichó por el Real Madrid en 2009.