Lobos BUAP cayó derrotado en casa por 1-0 ante Puebla en la Liga MX [RESUMEN Y GOLES]

CRÓNICA LOBOS BUAP - PUEBLA

Lobos BUAP ya conocía su destino y jugaba este partido por el honor. La ‘Manada’ descendió a la segunda división mexicana la jornada pasada, pero quería despedirse de su hinchada, en la máxima división, con una victoria. Sin embargo, el objetivo no se logró ante el difícil Puebla.

El partido era parejo, incluso, Puebla no salió a buscar el gol a pesar de su necesidad por una victoria. Lobos aprovechó eso y atacó consecutivamente. Irven Ávila, jugador peruano, fue uno de los más incisivos, pero no encontró vulnerar la portería de los poblanos.

La poca efectividad que tuvo Lobos se pagó caro. La ‘Franja’ no generaba peligro y encontró el gol por un error del portero Francisco Canales. Muchos consideraron que la jugada fue falta del atacante de Puebla, pero el árbitro no lo vio así. El partido se puso cuesta arriba y 'La Manada' no pudo empatar.

De esta forma, Lobos termina el Clausura MX con 8 partidos sin poder ganar y en los últimos 4 encuentros no logró anotar. Por otro lado, Puebla sumó 23 puntos (9°) y depende de los resultado que obtengan Pachuca y Pumas UNAM para poder ingresar a los playoffs.

EL DATO:

Irven Ávila jugó hasta los 77 minutos, generando peligro a favor de Lobos BUAP en repetidas ocasiones. En Puebla, Anderson Santamaría ingresó a los 80’ para asegurar el resultado y fue amonestado a los 90.

Lobos BUAP vs. Puebla (MINUTO A MINUTO)

FINAL: Lobos BUAP 0-1 Puebla

92' ¡UFFF! Posición adelantada de Lobos BUAP. Casi llega el empate.

91' ¡UFFF! No llega Angulo cuando Marrugo (Puebla) manda un centro al segundo palo. Manda la pelota arriba del travesaño.

90' El árbitro añade 3 minutos más.

89' TARJETA AMARILLA: Ánderson Santamaría (Puebla) es amonestado.

88' Falta de Medina (Lobos) cuando presionada la salida de Puebla.

87' Lobos no encuentra espacios. Puebla bien parado en la defensa.

86' Golpeado Cavallini (Puebla). Recibió daño en la cabeza.

85' Lobos queda mal parado cuando va con todo a buscar el gol.

84' Puebla tratando de hacer tiempo.

82' CAMBIO EN LOBOS: Sale Tercero e ingresa Tamay.

81' Lobos intenta buscar el empate con desesperación. Eso les juega en contra.

80' Puebla defiende el marcador y espera contragolpear.

79' CAMBIO EN PUEBLA: Se retira Omar Fernández e ingresa Anderson Santamaría.

77' CAMBIO EN LOBOS: Sale Irven Ávila e ingresa Julián Quiñones.

76' El portero Canales (Lobos) perdió la pelota cuando parecía tener la jugada controlada.

75' ¡GOOOOOOL DE PUEBLA! Christian Camilo Marrugo anota el primer gol del partido.

73' ¡UFFF! Angulo (Puebla) remata desde la media luna del área. El portero Canales la manda al tiro de esquina.

72' Puebla no llega al arco con claridad, debería usar los remates desde fuera del área.

70' Lobos se mantiene con muchos jugadores en su campo de juego.

69' Tercero (Lobos) frena bien un intento de ataque por parte de González.

68' El juego ahora se lucha en la mitad del terreno de juego.

67' Puebla rota el balón de un lado a otro, buscando espacios para dar la sorpresa.

66' Lobos BUAP no aprovecha la mala actuación de Puebla. Tienen un lento ataque.

65' ¡UFFF! Olascoaga (Lobos) aparece milagrosamente para evitar el gol de Angulo.

64' Disparo lejano de Guerrero (Puebla), pero el balón es muy alto.

63' CAMBIO EN LOBOS: Sale Alfonso Sánchez y entra Carlos Morales.

61' TARJETA AMARILLA: Zurita (Lobos) es amonestado.

60' Puebla sigue sin generar peligro, son eliminados por ahora.

59' Pimentel (Puebla) pierda una pelota, casi crea una situación de gol en contra.

58' Centro de Tabó (Puebla). Demasiado alto, se pierde en el saque de meta.

57' Lobos no tiene problemas en defensa hasta ahora.

56' CAMBIO EN PUEBLA: Sale Francisco Acuña e ingresa Christian Tabó.

55' Puebla tiene un tiro de esquina, pero no es aprovechado.

54' Chumacero (Puebla) tendido en el campo, esperando la asistencia médica. Se sintió solo, doblándose la pierna.

53' Desborde de Angulo y manda un pase para Acuña (Puebla). La defensa de Lobos está atenta.

51' Puebla controla el balón, pero no tiene claras sus ideas ofensivas.

50' Acuña (Puebla) se manda por la derecha. Pierde el balón ante la marca de dos defensas.

49' Lobos presiona en el campo contrario.

48' Tercero (Lobos) cae de espaldas y recibe atención médica.

46' CAMBIO EN PUEBLA: Entra Christian Marrugo y sale Alonso Zamora.

45' Reinicia el partido. Puebla el más necesitado.

DESCANSO: Lobos BUAP 0-0 Puebla.

44' Tiro de esquina para Puebla. Centro sin peligro. Habrá lateral para Lobos.

43' ¡UFFF! Pase para Ávila (Lobos) a las espaldas de la defensa. El delantero peruano no llega y se pierde el peligro.

42' Centro peligroso de Lobos BUAP: Sánchez no llega a definir. Vikinis retiene el balón en su segundo despeje.

41' Pase largo para Cavallini (Puebla). Baja de pecho y la defensa aprovecha para quitarle la pelota.

40' Puebla sigue con el juego corto en su campo, pero no genera peligro en el arco de Lobos.

39' Puebla no viene haciendo un buen partido. Preocupante, conociendo sus necesidades.

38' Ávila (Lobos) busca a Olascoaga. Este último remata, pero la pelota se pierde sobre el arco.

37' Ávila (Lobos) intenta buscar a un compañero en el área chica. La defensa no tiene problemas.

36' Medina (Lobos) recibe un pase de Ávila. Intenta anotar de zurda, pero su remate es muy alto.

35' Tiro libre para Puebla. El balón por alto no llega a contactar con los atacantes de la 'Franja'.

34' TARJETA AMARILLA: Emilio Sánchez (Lobos) es amonestado por una entrada temeraria.

33' Puebla metido en su cancha, parecen no estar inconformes con el resultado.

32' Lobos BUAP maneja el balón con tranquilidad.

31' Acuña (Puebla) intenta filtrar un pase para Fernández. No llega a concretar.

30' Lobos ha tenido ocasiones de adelantarse en el marcador, pero les falta el último toque.

29' ¡UFFF! Carlos Treviño (Lobos) controla un balón mal despejado por Vikonis. Remata al arco, pero desviado.

28' Puebla ha retrocedido peligrosamente.

27' ¡UFFF! Irven Ávila (Lobos) remata desde la media luna del área. Vikonis manda al córner.

26' Irven Ávila es el más peligroso del equipo local.

24' Cercado (Lobos) manda un pase largo para Ávila. El peruano no llega al balón.

23' Falta contra Treviño (Lobos) en la mitad del campo.

22' Chumacero (Puebla) opta por la individual. Pierde el balón luego de superar a un rival.

21' Puebla sale por bajo.

20' Pase entre líneas que Jiménez (Lobos) no puede controlar. Puebla iniciará acciones desde el arco.

19' Olascoaga (Lobos) controla un pase largo y supera a su marcador en la banda derecha. Su centro no genera peligro.

18' Toques cortos de Lobos BUAP esperando espacios.

17' Puebla buscando el gol que tanto necesitan. Imprecisos en los últimos metros.

16' Sánchez (Lobos) arma una pared con Olascoaga. Entra al área e intenta el centro, pero la defensa manda al tiro de esquina.

15' Dura falta contra Jiménez (Lobos). Tiro libre en tres cuartos de cancha.

13' Lobos BUAP empieza a proponer el ataque con un juego corto.

12' Olascoaga (Lobos) manda un centro desde la derecha. Vikonis se eleva y controla el balón.

11' Jiménez (Lobos) intenta sorprender la portería de Puebla con un remate lejano. No llega crear peligro.

10' Jugada de contra por parte de Puebla, pero el pase largo no crea peligro.

09' Centro de Olascoaga (Lobos). No tiene receptor.

08' Olascoaga (Lobos) centra, pero su disparo lleva demasiada potencia y se pierde en el lateral.

07' ¡UFFF! Irven Ávila (Lobos BUAP) remata al arco desde fuera del área. Se desvía en la defensa y será tiro de esquina.

05' ¡UFFF! Angulo (Puebla) controla la pelota cerca al punto de penal. Dispara, pero el portero Canales ataja de gran forma.

04' Lobos BUAP no ejerce una presión para tener la pelota.

03' Puebla maneja el balón, no tiene presión en su salida.

02' Cabezazo de Jiménez (Lobos BUAP), pero Vikonis ataja bien.

01' Inicia en el partido, con poca cantidad de gente.

- Los equipos ya están en el terreno de juego.

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

XI Lobos BUAP: Canales; Cercado, Tercero, Maza Rodríguez; Treviño; Olascoaga, Medina, Sánchez, Zurita; Jiménez y Ávila.

XI Puebla: Vikonis; Rodríguez, Zamora, Pimentel; González, Acuña, Guerrero, Angulo; Chumacero, Cavallini y Fernández.

LA PREVIA

Lobos BUAP vs. Puebla se enfrentan este sábado (5:00 p.m. Hora peruana) en el estadio Estadio Olímpico por la última jornada del torneo Clausura de la Liga MX. La transmisión va EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por UNIVISIÓN y LIBERO.PE.

Los Lobos BUAP, de Irven Ávila y Luis Advíncula, llega para este partido ya descendido, por lo que saldrá sin presión a jugar y ganar a Puebla, que sí urge de una victoria y también esperar otros resultados para luego recién lograr su clasificación a la Liguilla final de la Liga MX.

¿Qué necesita Puebla para acceder a la Liguilla? El equipo Anderson Santamaría necesita sumar tres puntos, y espera que Monarcas de Raúl Ruidíaz y Necaxa empaten, que pierda Xolos y también Pachuca.

Cabe recordar que existe una mínima posibilidad que Lobos BUAP se quede en la máxima categoría del fútbol mexicano, siempre y cuando paguen 120 millones de pesos para 'comprar su lugar en la Liga MX, eso sí, antes, el club que ascienda deberá no estar certificado.

LOBOS BUAP VS PUEBLA – ALINEACIONES

Lobos BUAP: J. Canales, F. Rodríguez, C. Cercado, L. Advíncula, J. Sierra, L. Olascoaga, I. Zurita, J. Medina, A. Sánchez, D. Jiménez, J. Quiñones

Puebla: N. Vikonis, H. Rodrpiguez, A. Zamora, E. Pimentel, P. González, F. Acuña, J. Guerrero, B. Angulo, A. Chumacero, O. Fernández, L. Cavallini

Estadio: Universitario BUAP, de Puebla.

Hora: 17:00 horas, 22:00 GMT.

Lobos BUAP vs Puebla: dónde ver en vivo y horario

México: 17:00 horas por Sky Sports

Estados Unidos: 15:00 PT/18:00 ET por Univisión Deportes

Complemento de la Jornada 17:

Morelia vs Necaxa

Tijuana vs Toluca

Lobos BUAP vs Puebla

Tigres vs Monterrey

Pachuca vs Atlas

América vs Santos

Chivas vs León

Pumas vs Querétaro

Veracruz vs Cruz Azul