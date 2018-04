Luis Advíncula se defiende de críticas y asegura que no jugó por decisión técnica [VIDEO]

El último fin de semana, Lobos BUAP perdió la categoría de manera deportiva en la Liga MX, aunque ahora todo hace indicar que deberán pagar para seguir en la primera división. Ante ello, algunos futbolistas, como Luis Advíncula, fueron cuestionados de abandonar el barco y hasta calificados de poco profesionales. Precisamente por este tema, el lateral peruano rompió su silencio para dejar las cosas claras.

TE PUEDE INTERESAR: Liga MX: Lobos BUAP debe pagar seis millones y medio de dólares para no descender

"En dos partidos no salí en lista por decisión técnica, el técnico decidió eso. No estuve de acuerdo pero lo respeto. Dijeron que yo había abandonado el barco y que estaba en Perú, pero no, yo estoy aquí", señaló Luis Advíncula para la cadena Televisa.

Estén atentos a la nota que me hicieron en televisa , sale hoy por la noche, aclarando algunos puntos q se han hablado sobre mi y de mi falta de profesionalismos ,Gracias !!! https://t.co/qKNKr9TTgU — Luis Advincula (@luisadvincula17) 30 de abril de 2018

Luis Advíncula hace su descargo tras ser acusado de querer cuidarse para llegar bien al Mundial y descuidar a Lobos BUAP que luchaba por la permanencia en la Liga MX. "Yo estoy comprometido, jugué lesionado (después del Perú vs. Islandia), siempre quise estar en todos los partidos"

NO TE LO PIERDAS: ¿Qué le depara a los peruanos Luis Advíncula, Irven Ávila y Pedro Aquino en los Lobos BUAP?

Cabe resaltar que Luis Advíncula se debe incorporar a la Selección peruana en los próximos días, donde trabajará en la Videna junto a su compañero de Lobos, el volante Pedro Aquino que ya entrena hace unos días.